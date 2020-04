Assassin's Creed Valhalla ist offiziell: Erste Infos zum Wikinger-Spiel

Assassin's Creed Valhalla wurde offiziell angekündigt. Im Livestream hat Ubisoft jetzt das Logo, den Titel und das erste Artwork des neuen Teils enthüllt: Uns verschlägt es tatsächlich in ein Wikinger-Setting.

Gibt's schon Infos zum Release von Valhalla? Nein, bislang noch nicht. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte der Titel aber noch in diesem Jahr, spätestens Ende März 2021 aufschlagen. Das Spiel dürfte definitiv für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Ein PS5- und Xbox Series X-Release halten wir für möglich, wenn es Ende 2020 kommt (mehr Infos unten im Artikel).

Gibt's schon einen Trailer & Gameplay? Ebenfalls nein, den Reveal-Trailer soll es aber schon morgen geben! Bei GamePro findet ihr dann pünktlich den Trailer sowie alle neuen Infos.

Was das Artwork über Assassin's Creed 2020 aka Valhalla verrät

Das Setting: Assassin's Creed: Valhalla spielt zur Zeiten der Wikinger

Assassin's Creed: Valhalla spielt zur Zeiten der Wikinger Der Hauptcharakter ist selbst ein Wikinger, der gleichzeitig für die Assassinen kämpft: Auf seiner Axt erkennen wir das berüchtigte Symbol des Credos

ist selbst ein Wikinger, der gleichzeitig für die Assassinen kämpft: Auf seiner Axt erkennen wir das berüchtigte Symbol des Credos Unser Held kämpft also unter anderem mit einer Axt, eine typische Wikinger-Waffe

Außerdem trägt er einen Köcher an der Seite - Es gibt also wieder Pfeil und Bogen

Seefahrten (sowie vermutlich Schiffskämpfe) kehren zurück

(sowie vermutlich Schiffskämpfe) kehren zurück große Schlachten scheinen wir laut Artwork ebenfalls nach zuspielen: Auf dem Bild sehen wir, wie Nordmänner- und Frauen gegen Ritter, vermutlich Engländer, in den Kampf ziehen

scheinen wir laut Artwork ebenfalls nach zuspielen: Auf dem Bild sehen wir, wie Nordmänner- und Frauen gegen Ritter, vermutlich Engländer, in den Kampf ziehen Übernatürliche Elemente scheinen ebenfalls Teil des Spiels zu sein. Auf dem Artwork sehen wir einen Raben Odins. Vielleicht treffen wir sogar den Göttervater selbst

Gibt es eine spielbare Heldin?

Ob es einen weiblichen Hauptcharakter gibt, können wir am Artwork nicht erkennen. Lediglich ein männlicher Held zeichnet sich dort ab. In Assassin's Creed: Odyssey konnten wir bekanntlich zwischen Kassandra und Alexios wählen.

Für Valhalla ist die Wahl zwischen einem männlichen und einem weiblichen Hauptcharakter aber wahrscheinlich: Ubisoft hat zum Release von Odyssey versprochen, auch in zukünftigen Teilen auf die Charakter-Wahl zu setzen.

Aber immerhin: Im Bildhintergrund sehen wir eine Shield Maiden, also eine weibliche Kriegerin, die es dann wohl auch im Spiel gibt. Vielleicht ist es sogar die Heldin, vielleicht aber auch nur ein Kriegerin.

Möglicher Release von Assassin's Creed Valhalla - kommt's auch für PS5 & Xbox Series X?

Seit einer Investorenkonferenz wissen wir, dass Ubisoft den Release von insgesamt fünf AAA-Spielen plant, die bis Ende März 2021 veröffentlicht werden sollen.

Wir wissen jetzt, dass sich darunter ein neues Assassin's Creed befindet. Laut Ubisoft sollen drei der fünf AAA-Spiele für dritte Quartal (Oktober bis Dezember 2020) des kommenden Geschäftsjahres an den Start gehen. Die anderen beiden sind für Q4 (Januar bis März 2021) angesetzt.

Der Release von Assassin's Creed Valhalla könnte also zwischen Oktober 2020 und Ende März 2021 stattfinden.

PS5-/Xbox-Series X-Release möglich: Ein Erscheinen für PS5 und Xbox Series X stünde dann natürlich ebenfalls im Raum, schließlich sollen beide Konsolen Ende 2020 in den Läden stehen.

Die Gerüchte zum neuen Assassin's Creed haben also (fast) gestimmt

Dass es uns mit dem nächsten Teil der Meuchelmörder-Reihe auf die Spuren der Wikinger verschlägt, wurde schon im Vorfeld mehrmals gemunkelt.

Im April 2019 berichteten wir beispielsweise darüber, dass Fans in The Division 2 ein Plakat mit nordischen Kämpfern gefunden haben. Einige Zeit später meldete sich Insider und Journalist Jason Schreier zu Wort, der behauptete, dass ein neues Assassin's Creed bei Ubisoft in Arbeit sei, das bei den Wikingern spielte. Und siehe da: Er hatte damals recht.

Kein Ragnarok, kein Kingdom: Viele Gerüchte sprachen außerdem davon, dass das neue Assassin's Creed den Titel "Ragnarok" oder "Kingdom" tragen wird. Nun wissen wir, dass das wiederum nicht stimmte: Der nächste Ableger heißt Valhalla.

