Fans tragen alte Assassin's Creed-Multiplayer feierlich mit letzten Sessions zu Grabe

Assassin's Creed 3, Brotherhood und Revelations haben Multiplayer? Stimmt, da war ja was - und es gibt immer noch Fans, die Spaß an ihnen haben; aber nicht mehr lange. Später in diesem Jahr werden die Onlineserver für diese Teile nämlich abgeschaltet. Vorher will die Community aber noch mal richtig auf den Putz hauen.

Letzte Abschiedssessions geplant

Darum geht es: Im Assassin's Creed-Subreddit wird aktuell ein großes Abschiednehmen geplant. Das heißt, Fans wollen sich an sechs Wochenenden zu festgelegten Zeiten zusammentun, um die Server noch mal so stark wie möglich zu bevölkern und ein paar spaßige letzte Sessions zu spielen.

Habt ihr Lust bekommen, euch auch noch mal ins Getümmel zu stürzen? User FarlandsDesign hat bereits eine genaue Planung aufgesetzt.

Hier geht es zum Reddit-Beitrag:

Das sind die Spiele und Wochenenden, an denen die Sessions stattfinden sollen:

Assassin's Creed Brotherhood: 23. und 24. Juli, 29. und 30. Juli

23. und 24. Juli, 29. und 30. Juli Assassin's Creed: Revelations: 5. und 6. August, 12. und 13. August

5. und 6. August, 12. und 13. August Assassin's Creed 3: 19. und 20. Augst, 26. und 27. August

19. und 20. Augst, 26. und 27. August Server-Abschaltung: 1. September

Hauptsächlich für PC, aber grundsätzlich auch für Konsolen-Spieler*innen: Allerdings wird auf Xbox 360 und PS3 vermutlich nicht so viel los sein, da sich die Sessions hauptsächlich an PC-Spieler*innen richten. Im Reddit-Post ist lediglich zu lesen, dass ihr es auch auf den Konsolen mal versuchen könnt.

Allzu viele Kommentare sind noch nicht unter dem Post zu finden, aber einige Fans äußern bereits Interesse und kündigen an, definitiv dabei zu sein oder bedauern die Server-Abschaltung. Übrigens gibt es im Reddit-Beitrag auch genaue Uhrzeiten zu finden, die ihr bei Interesse unbedingt beachten solltet.

Habt ihr die Multiplayer der drei Assassin's Creed-Ableger gespielt? Haben sie euch so gut gefallen, dass ihr auch Lust auf ein letztes Wiedersehen habt oder findet ihr, die Reihe braucht das gar nicht?