Assassin's Creed 1, 2 oder doch Black Flag? Für welchen Teil wünscht ihr euch am meisten ein Remake?

Ein Remake für Altair oder Edward? Zu beidem gibt es Gerüchte.

Seit mehr als 16 Jahren entwickelt Ubisoft mit seinen weltweit verstreuten Studios Assassin's Creed-Spiele und ein Ende ist nicht in Sicht. Entsprechend sind die ersten Teile mittlerweile etwas in die Jahre gekommen. Einige Ableger wie Assassin's Creed 3 wurden zwar bereits als Remaster neu veröffentlicht, eine richtige Frischzellenkur in Form eine Remakes sieht aber anders aus.

Es wird sogar schon länger gemunkelt, dass Ubisoft hier da an etwas arbeitet. Es gab bereits Gerüchte, dass das erste Assassin's Creed mit Altair oder aber das Piraten-Abenteuer Assassin's Creed 4: Blag Flag neu aufgelegt werden. Aber welches davon wünscht ihr euch mehr?

Oder besser gesagt: Welchen der Assassin's Creed-Ableger, der die 10 Jahre bereits geknackt hat, braucht eurer Meinung nach am nötigsten ein Remake?

In der Umfrage könnt ihr 2 Stimmen abgeben.

Hinweis: Assassin's Creed Unity wird so wie Assassin's Creed Rogue im November 2024 zwar auch 10 Jahre alt, kam aber damals für die leistungsstärkere PS4 und Xbox One heraus und wirkt damit nicht so angestaubt wie Rogue. Aus diesem Grund haben wir hier die Grenze gezogen.

Unsere Kollege Jonas hat sich AC 4 Black Flag erst kürzlich noch einmal angeschaut und stellt euch in diesem Video vor, wie ein Remake den Ableger noch besser machen kann:

11:17 Warum ein Assassin’s Creed 4: Black Flag-Remake das Spiel noch besser machen kann

Was ist der Unterschied zwischen einem Remaster und Remake?

Remaster: Das originale Spiel wird verbessert, meist nur um technische Details wie Auflösung, Framerate oder moderne Steuerung. Manchmal sind auch alle DLCs inbegriffen.

Das originale Spiel wird verbessert, meist nur um technische Details wie Auflösung, Framerate oder moderne Steuerung. Manchmal sind auch alle DLCs inbegriffen. Remake: Das Spiel wird von Grund auf neu entwickelt und dadurch technisch verbessert. Es kann vorkommen, dass grundlegende Inhalte verändert werden (z.B. Erweiterung der Story). Meist gibt es auch neue Inhalte wie neue Modi.

Vielen Dank fürs Abstimmen. Vergesst außerdem nicht uns eure Wahl samt Begründung in die Kommentare zu schreiben. Vielleicht habt ihr ja sogar schon bestimmte Inhalte oder Verbesserungen im Kopf, die Ubisoft bei eurem Wunsch-Remake besonders beherzigen soll?