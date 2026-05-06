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Assassin's Creed Black Flag: Das Remake des Piraten-Krachers zeigt euch überarbeitetes Gameplay zu Kämpfen, Parkour und Stealth
Nach dem alten Japan geht's für die Assassin's-Creed-Reihe mit Blag Flag Resynced zurück zu einem altbekannten Setting. Denn mit dem Remake des beliebten vierten Serienteils bringt Ubisoft das Piraten-AC um den durchtriebenen Captain Edward Kenway zurück.
Im Rahmen einer Reihe von Blogposts hat Ubisoft nun mehr zur Funktionsweise von Kämpfen, Schleichen und Parkour im Vierer-Remake verraten. Im Video zu sehen sind unter anderem der serientypische Todessprung und die grundlegend überarbeiteten Parkour-Animationen. Edward kann jetzt etwa auf Knopfdruck schleichen und springen. Bei Interface und Kampf-Animationen orientiert sich Blag Flag Resynced merklich am letzten Serienteil Shadows.
Das Black-Flag-Remake erscheint am 9. Juli 2026 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.
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