Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – Alle ultimativen Pläne finden und das Schiff für die Trophäe 'Schön verschifft' voll ausbauen

Da hat Edward gut Lachen. Wir haben ja auch sein ganzes Schiff aufgerüstet.

Um auf den Weltmeeren von Assassin’s Creed: Black Flag Resynced zu bestehen, werdet ihr nicht drumherum kommen, sein Schiff, die Jackdaw, aufzuwerten. Wollt ihr dann auch noch die Trophäe "Schön verschifft" freischalten, müsst ihr nicht nur viele Ressourcen investieren, sondern auch einige gefährliche Abenteuer bestehen.

Die ultimativen Upgrades für die Jackdaw

Es gibt drei wichtige Schritte, wenn ihr die Jackdaw wirklich komplett upgraden wollt.

21:55 Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein großartiges Open-World-Abenteuer mit einem Enterhaken

Autoplay

Erstens müsst ihr den Schiffsbauer auf Great Inagua aufwerten. Mit jeder Stufe könnt ihr weitere Verbesserungen für euer Schiff freischalten.

Zweitens: Dafür benötigt ihr Ressourcen – und zwar eine ganze Menge. Hier werdet ihr nicht um das Plündern von Lagerhäusern oder Schiffen herumkommen.

Und drittens benötigt ihr die zwölf legendären Pläne, um die letzte Stufe der wichtigsten Schiffsverbesserungen freizuschalten. Die bekommt ihr durch Tauchgänge und Schatzkarten.

Nur damit ihr eine Idee bekommt: Um die gesamte Jackdaw aufzuwerten, benötigt ihr:

315.800 Reales

4.755 Metall

2.750 Holz

550 Stoff

12 ultimative Pläne

Für die Reales schaut ihr am besten bei diesem Guide vorbei:

Bei den Plänen helfen wir euch auf den folgenden Seiten weiter.