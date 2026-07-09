Assassin's Creed: Interaktive Map zu Black Flag Resynced - So findet ihr ganz einfach alle Schätze, Shantys, Gemälde und Tiere

Wir haben eine praktische Map für euch!

In Open World-Spielen ist eine interaktive Karte, mit der wir bestimmte Missionen, Collectibels und andere Fundorte schnell ausfindig machen können, ein sehr hilfreiches Tool – vor allem in einem Spiel wie Assassin's Creed Black Flag Resynced, das mit seinen unzähligen Inseln in der Karibik recht schnell unübersichtlich werden kann. Daher wollen wir euch die Karte von MapGenie ans Herz legen.

Mit dieser interaktiven Map macht ihr euch das Piraten-Abenteuer leichter

Die Map-Experten liefern zu den meisten großen Open World-Spielen eine interaktive Map, mit der wir nicht nur direkt die ganze Welt einsehen können, sondern auch durch Filter-Optionen gezielt nach Objekten, Orten und Missionen suchen können.

6:52 Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

Autoplay

Im Fall des Black Flag-Remakes bietet sich das vor allem für die folgenden Dinge an, wenn ihr am Ende alle Trophäen und die 100 Prozent erreichen wollt: Gemälde für das Herrenhaus, Maya Stelen, Shantys und wilde Tiere wie Krokodile oder Wildscheine, um für Edward alle Ausrüstungs-Upgrades zu erhalten.

Diese und andere wichtigen Locations könnt ihr ganz einfach auf der interaktiven Map einsehen, indem ihr raus- und reinzoomt sowie Filter auswählt – gegebenfalls müsst ihr die Map im Vollbild öffnen, um den vollen Umfang zu erhalten. Viele Punkte bieten zudem Hintergrundinformationen wie Belohnungen oder wo ihr für einen Schatz die dazugehörige Schatzkarte findet.

Bedenkt dabei, dass sich die interaktive Karte kurz nach Release noch im Aufbau befinden kann, also noch nicht vollständig ist. Auf GamePro.de helfen wir euch aber auch mit anderen Guides, um bestimmte Locations zu finden und noch mehr aus dem Spiel herauszuholen.

Assassin's Creed Black Flag Resynced ist am 9. Juli 2026 für PlayStation 5 (Pro), Xbox Series X/S und PC (Steam, Epic Games, Ubisoft Connect) erschienen. Es handelt sich dabei um ein Remake des 13 Jahre alten Originals.