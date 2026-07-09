Assassin's Creed Black Flag Resynced-Spielzeit: Für das Remake müsst ihr mehr Stunden als im Original einplanen

Wie lange dauert das Assassin's Creed: Black Flag-Remake? Hier erfahrt ihr es.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced hat als Neuauflage nicht nur grafische und spielerische Verbesserungen gegenüber dem Original an Bord, sondern auch inhaltliche. So gibt es komplett neue Storylines, die noch mal einige Stunden Spielzeit bieten. Wie lange ihr bis zum Abspann (und darüber hinaus) braucht, lest ihr hier.

So lang ist Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Spielzeit für die Story: rund 25 bis 30 Stunden

rund 25 bis 30 Stunden Story + Extras: rund 40 Stunden

rund 40 Stunden Completionist: etwa 70 Stunden

6:52 Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

Autoplay

Im originalen Black Flag braucht ihr laut How Long To Beat knapp 24 Stunden zum Beenden der Hauptgeschichte. Dass es im Remake länger dauert, hat einen guten Grund, hier wurden nämlich neue Inhalte hinzugefügt.

So gibt es neue Quests und drei neue Offiziere für das Schiff, die jeweils eine eigene Geschichte haben. Technisch gesehen zählen die im Questlog zwar als eigene, optionale Kategorie (Offiziersmissionen), da sie aber Storyinhalte bieten, zählen wir sie zur Hauptgeschichte.

Letztlich dürftet ihr also im Schnitt gut 28 bis 30 Stunden benötigen, wenn ihr euch an der Hauptgeschichte entlanghangelt und nicht durch das Remake hastet. Wir haben zusammen mit einigen Nebenaktivitäten und -missionen nach insgesamt 40 Stunden den Abspann gesehen.

Danach ist das Spiel natürlich noch nicht vorbei, ihr könnt nämlich weiter durch die Welt segeln und offene Aufgaben erledigen. Darunter fällt auch die neue Questreihe "A World Without Gold", die sich um Blackbeard dreht. Wollt ihr die 100 Prozent erreichen, könnt ihr unserer Schätzung nach mit rund 70 Stunden rechnen.

Wollt ihr wissen, wie weit ihr in der Story schon seid, listen wir euch auf der nächsten Seite alle Hauptmissionen einmal auf.