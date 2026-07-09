Assassin's Creed Black Flag Resynced auf Metacritic: Das Remake macht vieles besser, kommt aber trotzdem nicht an das Original heran

Das Remake zu Black Flag kommt bei der Videospiel-Presse sehr gut an.

Ab heute sticht Edward Kenway im Remake zu Assassin's Creed: Black Flag wieder in See und falls ihr aktuell noch unschlüssig seid, ob es auch für euch übers Wochenende auf PS5, Xbox Series oder PC in die Karibik geht, fassen wir hier im Artikel die Meinungen der Spielepresse noch einmal kompakt zusammen.



Denn so viel vorab: Die Neuauflage kommt mit Blick auf Metacritic richtig gut an und staubt derzeit von 83 Magazinen eine Wertung von durchschnittlich starken 84 Punkten ab. Auf OpenCritic geht es sogar noch zwei weitere Punkte rauf.

So wertet die internationale Spielepresse

Magazin Wertung GameStar 85 PC Games 85 GIGA 89 4P 80 IGN 90 Games.ch 87 Wccftech 86 Game Informer 83 Push Square 80 Eurogamer 60

Bei einem Remake ist natürlich immer der Vergleich zum Original besonders spannend und es steht die Frage im Raum, ob Ubisoft behutsam mit dem für viele besten Assassin's Creed-Teil umgegangen ist.

Und obwohl Black Flag im Jahr 2013 mit 88 Punkten eine noch bessere Wertung abstauben konnte, ist der Grund im Wandel der Zeit und den damit verbundenen höheren Ansprüchen zu suchen.

21:55 Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein großartiges Open-World-Abenteuer mit einem Enterhaken

Autoplay

Die Stärken und Schwächen von Resynced

Nachfolgend listen wir euch Meinungen der Personen auf, die das Remake getestet haben:

Tolle Piraten-Atmo: "Besonders beeindruckend bleibt aber das Piratengefühl. Mit der Jackdaw durch Stürme zu segeln, feindliche Schiffe zu entern und dabei den Shantys der Crew zu lauschen, erzeugt noch immer eine Atmosphäre, die kaum ein anderes Spiel erreicht." - Christopher Bahner für GIGA

"Besonders beeindruckend bleibt aber das Piratengefühl. Mit der Jackdaw durch Stürme zu segeln, feindliche Schiffe zu entern und dabei den Shantys der Crew zu lauschen, erzeugt noch immer eine Atmosphäre, die kaum ein anderes Spiel erreicht." - Christopher Bahner für GIGA Story: "Die neuen Missionen fügen sich nahtlos in das Piratenabenteuer ein. Wenn wir nicht wüssten, dass sie erst mit dem Remake dazugekommen sind, wäre es uns überhaupt nicht aufgefallen." - Annika Menzel für PC Games

"Die neuen Missionen fügen sich nahtlos in das Piratenabenteuer ein. Wenn wir nicht wüssten, dass sie erst mit dem Remake dazugekommen sind, wäre es uns überhaupt nicht aufgefallen." - Annika Menzel für PC Games Gameplay: "Das überarbeitete Kampfsystem führt Black Flag souverän in die morderne Ära der Videospiele." - Jarrett Green für IGN

"Das überarbeitete Kampfsystem führt Black Flag souverän in die morderne Ära der Videospiele." - Jarrett Green für IGN Struktur : "Falls euch die seinerzeit auf ihrem Höhepunkt agierende "Ubisoft-Formel" schon 2013 gelangweilt hat, wird euch Resynced nicht bekehren. Die Map besteht demnach aus dutzenden Symbolen" - Sören Wetterau für 4P

: "Falls euch die seinerzeit auf ihrem Höhepunkt agierende "Ubisoft-Formel" schon 2013 gelangweilt hat, wird euch Resynced nicht bekehren. Die Map besteht demnach aus dutzenden Symbolen" - Sören Wetterau für 4P Balancing: "Die Stealth-Mechanik ist für unseren Geschmack auf der mittleren Schwierigkeitsstufe zu simpel. (...) Das passt gut zum Action-Anspruch hinter "Black Flag", wer aber mehr Anspruch möchte, sollte den Schwierigkeitsgrad unbedingt hochstellen." - Olaf Bleich für Games.ch

"Die Stealth-Mechanik ist für unseren Geschmack auf der mittleren Schwierigkeitsstufe zu simpel. (...) Das passt gut zum Action-Anspruch hinter "Black Flag", wer aber mehr Anspruch möchte, sollte den Schwierigkeitsgrad unbedingt hochstellen." - Olaf Bleich für Games.ch Zustand: "Technische Probleme hatte ich in meinen knapp 30 Stunden nicht wirklich zu beklagen. (...) Es gab keine Frameeinbrüche auf der PlayStation 5 und keine Abstürze." - Tilman Kicinski für Eurogamer Deutschland

Und um das oben geschriebene noch einmal einzuordnen, gibt's hier noch einen Auszug aus dem Fazit von GS-Kollege Dimitry Halley - zum kompletten Test der GameStar.

"Falls ihr nicht zu den fünf verbleibenden Fans der Gegenwartsgeschichte gehört, gibt’s ab sofort keinen Grund mehr, das Original auszupacken, denn Resynced liefert all die Stärken des Klassikers und mehr. "

Das GamePro-Fazit zum Black Flag Remake

Auch unseren drei Tester*innen Annika, Jonas und Stephan hat Resynced richtig gut gefallen – zum GamePro-Test. Wir geben daher 88 Punkte und kommen zum Fazit, dass euch hier ein würdiges Remake erwartet, das auch für Fans des Originals ordentlich was zu bieten hat.

Leichte Schwächen sehen wir vor allem im Balancing und beispielsweise am teils hakeligen Parkour-System.

Hat Ubisoft eurem Ersteindruck nach abgeliefert oder stören euch die genannten Schwächen doch zu sehr, um einen Ausflug in die sonnige Karibik zu wagen?