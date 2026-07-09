Assassin's Creed: Black Flag Resynced – Schnell Geld verdienen und tausende Reales bekommen

Mit den richtigen Upgrades und Aktivitäten füllt sich eure Schatztruhe schnell. Wir zeigen euch, wie ihr am besten Reales verdient.

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Stephan Zielke
09.07.2026 | 20:00 Uhr

Damit sich auch bei euch das Gold unter Deck stapelt, solltet ihr unseren Tipps folgen. Damit sich auch bei euch das Gold unter Deck stapelt, solltet ihr unseren Tipps folgen.

Wenn eine Sache bei einem Piratenspiel wie Assassin's Creed: Black Flag Resynced nicht fehlen darf, dann ist das natürlich die Beute. Egal, ob aus einer Schatzkiste am Grunde des Meeres oder vom nächsten Handelsschiff, das euch zufällig vor die Kanonen schippert, es soll reichlich funkeln und glitzern. Doch um wirklich schnell an Reales zu kommen, müsst ihr erst einmal investieren.

Wer Geld ausgibt, verdient auch Geld

Normalerweise geben wir euch bei solchen Guides immer den Tipp, euer Geld nicht sinnlos zum Fenster rauszuwerfen. Bei Black Flag sieht das allerdings etwas anders aus.

Video starten 9:38 Black Flag Resynced ist erst der Anfang: Diese Assassin’s Creed-Spiele stehen noch an

Alle Reales, die ihr einnehmt, solltet ihr so schnell wie möglich wieder auf den Kopf hauen. Investiert in Upgrades der Jackdaw oder in den Piratenunterschlupf auf Great Inagua. Denn je mehr Geld ihr in diese Upgrades investiert, desto mehr Geld nehmt ihr auf Dauer wieder durch sie ein.

So kosten euch zum Beispiel ein neuer Schiffsrumpf und mehr Kanonen ein kleines Vermögen. Dafür lassen sich anschließend aber größere Schiffe knacken, auf denen ihr Kapitäns-Schließkassetten plündern könnt. Damit habt ihr die Kosten der Upgrades oft schon nach wenigen Enterkommandos wieder drin.

Die Kiste in eurer Basis ist eine gute passive Einnahmequelle. Fast jede Investition in Upgrades lohnt sich auf lange Sicht. Die Kiste in eurer Basis ist eine gute passive Einnahmequelle. Fast jede Investition in Upgrades lohnt sich auf lange Sicht.

Der Ausrüstungsladen wird zur Geldmaschine

Ein Upgrade, das nicht ganz so offensichtlich ist, lohnt sich aber besonders. Wenn ihr auf Great Inagua den Ausrüstungsladen aufwertet, könnt ihr zusätzliche Rüstungen, Waffen und Talismane kaufen. Einer dieser Talismane macht euer Leben um einiges leichter.

Der Magnetstein ist zwar nur in blauer Qualität verfügbar, bringt euch aber schon nach kurzer Zeit Tausende Reales ein. Denn ihr plündert automatisch alles um euch herum, was ihr nicht aktiv öffnen müsst. Dazu zählen Leichen, aber auch Geld, das einfach am Straßenrand oder in Basen herumliegt.

Wir haben den Magnetstein recht früh gekauft und er hatte sich schon nach kürzester Zeit bezahlt gemacht. Wir haben den Magnetstein recht früh gekauft und er hatte sich schon nach kürzester Zeit bezahlt gemacht.

Die Reichweite ist ziemlich groß und ihr werdet den Unterschied schon nach kurzer Zeit merken, wenn ihr ein paar Missionen hinter euch gebracht habt.

Zusätzlich werden automatisch Munition und Heilmittel eingesammelt, sodass ihr auch dafür kein Geld mehr beim Händler ausgeben müsst.

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Mord und Schatztruhen

Falls ihr sofort mehr Geld braucht, gibt es zwei Möglichkeiten, die wir euch ans Herz legen können.

Zum einen wären da die Assassinen-Aufträge. Sobald diese verfügbar sind, könnt ihr sie auf fast allen Inseln starten. Eure Ziele sind oft nur wenige hundert Meter entfernt und wenn ihr euch an die optionalen Ziele haltet, sind das häufig 2.000 Reales in nur wenigen Minuten.

Zum anderen ist die Suche nach Schatztruhen sehr lukrativ. Die meisten enthalten zwischen 500 und 1.000 Reales und ihr könnt sie recht schnell ablaufen.

Neben Geld findet ihr in Schätzen auch Pläne um eurer Schiff zu verbessern. Neben Geld findet ihr in Schätzen auch Pläne um eurer Schiff zu verbessern.

Noch einfacher wird es mit der Tauchglocke. Die Wracks sind durch die Luftknappheit und Haie zwar nicht unbedingt ungefährlich, aber so vollgestopft mit Truhen, dass ihr bei einem Tauchgang gerne einmal 10.000 Reales einsackt. Elite-Pläne für eure Schiffe gibt es nebenbei auch abzugreifen.

Das Geld könnt ihr anschließend direkt wieder in die neuen Upgrades investieren, mit denen ihr stärkere Schiffe besiegt und noch schneller an weitere Reales kommt.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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