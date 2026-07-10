Assassin’s Creed: Black Flag Resynced: Die physische Edition hat ein richtig cooles Extra und wenn ihr die Wahl habt, solltet ihr zuschlagen

Ubisoft zeigt sich bei der physischen Version von Assassin's Creed Black Flag Resynced überraschend großzügig.

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Jonas Herrmann
10.07.2026 | 07:00 Uhr

Die physische Version von Black Flag Resynced kommt mit echten Goodies. Die physische Version von Black Flag Resynced kommt mit "echten" Goodies.

In Zeiten, in denen die Zukunft von physischen Spiele-Releases am seidenen Faden zu hängen scheint, zeigt Ubisoft mit Assassin's Creed Black Flag Resynced, wie es besser geht. Selbst die Standard-Edition ist nämlich mit richtig coolen Goodies ausgestattet.

Hier lohnt sich der physische Kauf gleich doppelt

GTA 6 erscheint nur noch als Code in der Box und 2028 möchte Sony physischen Spielen komplett den Garaus machen. Wer sich seine Spiele am liebsten auf Disc kauft und ins Regal stellt, muss gerade ein paar fiese Nackenschläge verkraften.

Video starten 21:55 Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein großartiges Open-World-Abenteuer mit einem Enterhaken

Am Horizont taucht nun aber ein Hoffnung bringendes Schiff mit Ubisoft-Flagge auf. Für den physischen Kauf des heute erscheinenden Assassin’s Creed Black Flag Resynced gibt es nämlich ein paar richtig gute Gründe. Wenn ihr das Piratenabenteuer noch nicht im PS Store geholt habt, solltet ihr den digtalen Kauf nochmal überdenken.

Die physische Launch Edition des Spiels kostet nämlich genauso viel wie die digitale Version, also 59,99 Euro, kommt dafür aber mit mehr als nur dem Hauptspiel. Beim Neukauf liegt auch der digitale Vorbestellerbonus "Blackbears blutrotes Paket" bei. Das war es aber immer noch nicht.

Zudem kommt die Edition nämlich auch mit einer großen Karte der Spielwelt in schicker Seeräuber-Optik und einem kleinen Artbook mit 34 Seiten daher. Wie das dann aussieht, zeigt etwa dieser Reddit-Post von einem User, der das Spiel einen Tag zu früh bekommen hat:

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Solche physischen Schmankerl sind normalerweise teureren Deluxe Editions vorbehalten, wenn es solche überhaupt gibt. Einzig Rockstar ist auch dafür bekannt, Karten der Spielwelt in die Hülle zu packen. Ob das bei GTA 6 auch passiert, ist aber noch offen.

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Dass Ubisoft neben dem Karten-Poster auch noch ein kleines Büchlein dazupackt, ist da schon eine besonders schöne Geste. Zumal AC Black Flag Resynced mit "nur" 60 Euro sogar günstiger ist als viele andere AAA-Spiele zuletzt.

Was haltet ihr davon? Werdet ihr Assassin's Creed Black Flag Resynced kaufen und wenn ja, in welcher Version?

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Genre: Action

Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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