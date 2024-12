"Dass Assassin's Creed 2007 immer noch so gut aussieht, ist verrückt" - Spieler feiern Grafik des ersten Teils

Hier seht ihr das allseits beliebte Assassin's Creed (2007), das damals für herunterklappende Kinnladen gesorgt hat.

Das allererste Assassin's Creed-Spiel aus dem Jahr 2007 entfaltet eine ganz besondere Faszination, der sich viele Spieler*innen auch heute immer noch nicht entziehen können.

Auf Reddit wird AC1 gerade wieder für seine Grafik gefeiert, und während sich einige Fans wundern, dass der Titel auch heute noch so gut aussieht, versuchen andere zu erklären, woran genau das eigentlich liegt.

Assaassin's Creed war 2007 ein Meilenstein und hat so gut wie alle aus den Socken gehauen – auch heute sieht es noch super aus

Darum geht's: Mit Asssasin's Creed wurde eindrucksvoll dargestellt, wozu PS3 und Xbox 360 in der Lage sind. Der grafische Sprung war immens, die Open World beeindruckend, die Story frisch und das Gameplay äußerst spaßig. Dieses Gesamtpaket sorgt auch heute noch für Begeisterung, vor allem aber der zeitlose Look wird nach wie vor gelobt.

Die Grafik von Assassin's Creed 1 kann sich nämlich selbst heute noch ganz schön gut sehen lassen – bald 20 Jahre später. Zumindest bescheinigt ein Reddit-User dem ersten Assassinen-Spiel von Ubisoft, selbst heute noch sehr gut auszusehen und dass das eigentlich ziemlich verrückt sei.

Andere Spiele sind viel schlechter gealtert. Insbesondere der frühe Look der ersten 3D-Titel kommt heute größtenteils überhaupt nicht mehr gut an. Die Low Poly-Optik mit kantigen Rundungen und kuriosen Texturen, die darauf gepappt wurden, wirkt in den seltensten Fällen auch heute noch ansehnlich. Aber das war bei AC1 anders.

Daran könnte es liegen, das sagen die Fans: Mehrere Spieler*innen merken an, dass es vor allem um das Spiel mit Licht und Schatten sowie die allgemeine künstlerische Vision geht beziehungsweise wie diese umgesetzt wird. Ein Titel mit fotorealistischer Grafik kann immer noch gegen ein anderes abstinken, bei dem die Art Direction sitzt.

"Ich meine, sieh Dir mal alte Meisterwerk-Gemälde an! Oft mit überraschend wenigen Details, aber die Lichtgebung und der Umgang mit der künstlerischen Vision sind es, was sie so großartig macht. Zoomt man zu weit hinein, können selbst die besten Gemälde teilweise schäbig aussehen."

Dasselbe lässt sich natürlich auch über das erste Assassin's Creed sagen. Hier sind nicht alle Texturen knackig scharf und mega hoch aufgelöst. Aber das macht überhaupt nichts, weil die Atmosphäre insgesamt stimmt und ein gewisser Sinn für Ästhetik bewahrt bleibt. Wenn die Farbpalette stimmt, ist es im Großen und Ganzen weniger wichtig, wie detailliert jede einzelne Haus- und Felswand aussieht.

Es kommt auch auf die Inszenierung an: Wie ein Kommentator anmerkt, haben viele neue Spiele unglaublich detaillierte und hübsche Spiel-Umgebungen, setzen sie aber nicht genügend in Szene.

Bei Titeln wie Elden Ring oder Zelda BotW/TotK ist es umgekehrt. Hier gibt es jede Menge Ecken und Kanten, aber dafür auch Momente, die kein Mensch je wieder vergisst – etwa, wenn wir zum Beispiel das erste Mal einen beeindruckenden Ausblick erleben.

Wie steht ihr dazu? Was macht ein Spiel für euch zeitlos hübsch und würdet ihr Assassin's Creed 1 so nennen?