Assassin's Creed Invictus: Alle Infos und Gerüchte zum Multiplayer

Der Multiplayer ist tot, es lebe der Multiplayer! – Dieser abgewandelte Heroldsspruch passt perfekt zu Assassin's Creed, wenn wir den Koop-Aspekt von AC Unity mal außen vor lassen. Denn kurz nachdem der so beliebte Mehrspieler-Modus von AC Brotherhood zu Grabe getragen wurde, bestätigte Ubisoft einen neuen Multiplayer. Dieser hört aktuell auf den Codenamen Invictus, eine große Vorstellung mit Trailer und mehr steht aber noch aus. Trotzdem gibt es bereits einige Details zum Projekt, die wir hier für euch zusammengetragen haben.

Hinweis: Dieser Artikel dient als Zusammenfassung aller bestätigten und spekulierten Infos zu AC Invictus. Sobald es etwas Neues gibt, aktualisieren wir den Artikel. Schaut also regelmäßig vorbei.

Inhaltsverzeichnis

Entwicklung: Standalone-MP von erfahrenen Entwickler*innen

Invictus soll Standalone und damit das erste richtige Multiplayer-Spiel im Assassin's Creed-Universum werden. Er wird Teil von Assassin's Creed Infinity, das als eine Art Online-Hub in Zukunft Assassin's Creed-Spiele- und Erlebnisse verknüpfen soll. Damit reiht es sich in die Infinity-Riege neben AC Hexe und AC Red ein.

Mehr zu Infinity lest ihr in unserer folgenden Übersicht:

41 2 Assassin's Creed Infinity Alle bestätigten Infos und Leaks zum Release, Setting und mehr

Aktuell befindet sich das Projekt noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, an der auch ehemalige Entwickler*innen von For Honor und Rainbow Six Siege beteiligt sind. Da die beiden Multiplayer-Spiele sich über die Jahre wirklich vorbildlich entwickelt haben, verstehen wir das schonmal als eine gute Nachricht.

Release & Plattformen: Wann erscheint Invictus?

Bislang gibt es weder offizielle Angaben zum Release oder den Plattformen. Es ist aber wahrscheinlich, dass Invictus auf PC, Xbox Series X/S und PS5 kommt. Da es ein fester Bestandteil von Infinity sein wird, ergibt sich der früheste Release gemeinsam mit dem Hub, vermutlich 2024, da 2023 erst AC Mirage dran ist.

Der frühste Termin wäre damit irgendwann 2024, sicher ist das aber nicht, da der Zeitraum auch für Infinity nicht bestätigt ist. Außerdem könnte Invictus auch erst nachträglich in den Hub eingebaut werden.

Preis: Invictus wird vielleicht Free2Play

Einen Preis können wir durch noch frühe Entwicklungsphase und geringen Informationen logischerweise noch nicht nennen. Zumindest, wenn das Spiel wirklich etwas kostet. Laut dem AC-Chef Marc-Alexis Côté wird auch über ein Free2Play-Modell nachgedacht. Ob es das aber letztendlich wird, ist noch nicht sicher.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Setting & Story: Spielt das überhaupt eine Rolle?

Côté nach soll Invictus ganz klar auf eine breite Zielgruppe abzielen, also sehr zugänglich und für die Masse interessant sein.

Er hat es nicht ausgeführt, aber das sieht eher danach aus, als würden es es nicht mit einem einzelnen Setting und einen Hauptassassinen zu tun bekommen. Möglich wäre es hier, dass das Gameplay mit mehreren Assassinen und Epochen narrativ durch einen Animus verknüpft wird. So könnten wir mehrere bekannte Assassinen wieder treffen oder gar spielen, allerdings wäre damit eine Open World auch unwahrscheinlich. Das alles sind bislang aber nur Spekulationen.

Gameplay: Wie spielt sich der Multiplayer?

Die Möglichkeit, dass wir es mit mehreren und bekannte Assassinen zu tun bekommen, geht auch aus Informationen des Journalisten Stephen Totilo hervor. Er will unter anderem Kassandra, Evie, Ezio und Cesare Borgia auf einem Konzeptbild gesehen haben.

Auf was für Modi wir uns einstellen dürfen, wurde bislang nicht gesagt. Es wäre aber sicher mehr möglich, als nur ein PvP-Modus wie in AC Brotherhood oder Unitys Koop-Missionen.