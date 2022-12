Assassin's Creed Jade: Erstes Gameplay des Mobile-Ablegers geleakt

Im September 2022 hat Ubisoft den ersten Ableger der Assassin's Creed-Reihe für mobile Endgeräte angekündigt. Offizielle Informationen zum Spiel sind jedoch bislang rar gesät und mehr als einen CGI-Trailer gab es nicht zu sehen. Vor wenigen Stunden wurde via Facebook jedoch ein Video geleakt, das knapp drei Minuten Gameplay aus dem Spiel zeigt.

Wo kann ich mir das Video anschauen? Das Video hat mittlerweile seinen Weg auf Reddit gefunden. Unter dem Link könnt ihr euch das Gameplay ansehen.

Erstes Gameplay zu Codename Jade wirkt vertraut

Das ist zu sehen: Zu Beginn sehen wir einen Assassinen in der Third-Person über einen Abschnitt der Chinesischen Mauer laufen, klettern und in gewohnter AC-Manier über Seile balancieren. Schwertkämpfe sind ebenfalls zu sehen. Im zweiten Abschnitt des Videos wird eine längere Cutscene gezeigt und der Weg durch ein brennendes Dorf.

Den bislang einzigen offiziellen Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

1:02 Assassin's Creed Jade - Der Mobile-Ableger zeigt sich im Trailer

Dass es sich beim geleakten Material um Codename Jade handelt, erkennen wir zum einen am Setting, das wie bereits von Ubisoft bestätigt in China spielt, zum anderen am HUD, das deutlich sichtbar für Mobile optimiert wurde.

Ein wichtiger Hinweis: Wir möchten an dieser Stelle deutlich betonen, dass es sich beim Gameplay um geleaktes Material handelt, das eine unfertige Version des Spiels zeigt und das eventuell stark vom finalen Produkt abweicht.

Weitere aktuelle Infos zu Assassin's Creed:

Alle Infos zu Assassin's Creed Jade

Mit Jade bringen Ubisoft erstmals einen Open World-Ableger der Reihe auf iOs und Android und kehren zum Setting zurück, das wir bereits aus AC Chronicles kennen. Wie wir aus einem ersten Entwickler-Statement wissen, soll Jade das "ikonische Assassin's Creed Gameplay" bieten, das für Touch-Steuerung optimiert wurde. Neu in Codename Jade ist, dass wir uns erstmals einen eigenen Charakter erstellen können, mit dem wir die Spielwelt erkunden.

Wann das Action-Rollenspiel erscheint und ob wir zu einem späteren Zeitpunkt noch mit einer Veröffentlichung für PC und Konsolen rechnen können, ist nicht bekannt. Sollte es weitere offizielle Infos geben, werden wir euch darüber informieren.

Wie ist euer Ersteindruck zu Assassin's Creed Jade? Gebt ihr dem Mobile-Ableger eine Chance?