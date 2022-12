AC Valhalla ist ab heute für kurze Zeit kostenlos - Eure Chance in die Wikinger-Open World reinzuschnuppern

Nach gut zwei Jahren hat Eivor die Axt an den Nagel gehängt. Nach The Last Chapter, das im letzten Content-Update 1.6.2. inbegriffen war, endete die Geschichte von Assassin's Creed Valhalla. Falls ihr euch erst mal geduldet habt, weil ihr ohne Wartezeit alle kostenlosen Inhalte erleben wollt, oder weil es sich einfach noch nicht ergeben hat, könnt ihr das jetzt zum Anlass nehmen und über ein Free Weekend ins Spiel einsteigen. (via Ubisoft)

Free Weekend lässt euch Valhalla kostenlos spielen

Von wann bis wann ist das Spiel gratis? Ihr könnt die Vollversion von AC Valhalla etwas länger als ein Wochenende, genauer gesagt vom 15. Dezember, 18 Uhr bis 19. Dezember, 13 Uhr deutscher Zeit, kostenlos spielen. Damit ihr keine Spielzeit verliert, könnt ihr das Spiel preloaden.

Auf welchen Plattformen läuft das Free Weekend? Die Aktion gilt für alle Plattformen, auf denen Valhalla aktuell spielbar ist: PC (über Ubisoft Connect), Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskrimierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Die kostenpflichtigen DLCs (Zorn der Druiden, Die Belagerung von Paris, Die Zeichen Ragnaröks) sind nicht dabei. Sollte euch Valhalla aber gefallen, könnt ihr auch die nachträglich kaufen. In den ersten Stunden spielen die Erweiterungen ohnehin keine Rolle. Als Einstiegspunkt und zum Antesten funktioniert das Gratis-Wochenende also auch so.

Es gibt passend zum Free Weekend auch noch einmal einen neuen Valhalla-Trailer:

0:40 Assassin's Creed Valhalla könnt ihr dieses Wochenende komplett gratis spielen

Die Gelegenheit, so auch einfach mal in Assassin's Creed Valhalla reinzuschnuppern, ist auch mit Blick auf PS Plus Extra ganz praktisch. In der zweiten Stufe von Sonys Abo-Service konntet ihr Valhalla ohne weitere Kosten gratis spielen. Allerdings fliegt der Titel am 20. Dezember aus dem Katalog.

Mehr zu Assassin's Creed Valhalla lest ihr in den folgenden Artikeln:

Das ist Assassin's Creed Valhalla

Valhalla ist der letzte Teil der Assassin's Creed-Serie von Ubisoft. Als Wikinger*in Eivor reisen wir im Jahr 873 n. Chr. nach England, um für unseren Rabenclan ein neues Zuhause zu finden. Allerdings gerät er, bzw. sie, dabei in politische Machtspiele und bekommt es nicht nur mit einem mysteriösen Orden, sondern auch Übernatürlichem zu tun. Statt des klassischen Stealth-Gameplays, für das Assassinen bekannt sind, greift Eivor eher zur Axt und geht brachialer vor, während wir eine riesige Open World erkunden. Falls ihr noch mehr wissen wollt, empfehlen wir euch unseren Test.

Werdet ihr jetzt, da Assassin's Creed Valhalla soweit abgeschlossen ist, ins Spiel reinschauen?