In einer Umfrage haben wir euch vor einigen Tagen nach eurem liebsten Assassin's Creed-Charakter gefragt. Mehr als 2000 GamePro-Leser*innen haben daran teilgenommen und das Ergebnis fällt dabei recht eindeutig aus.

Der beliebteste Assassin's Creed-Charakter der GamePro-Redaktion ist...

...Ezio Auditore da Firenze. Mit 940 Stimmen holt der italienische Meuchelmörder den Sieg nach Hause, wirklich überraschend ist das Ergebnis aber nicht.

Nachdem sich Altair im ersten Assassin's Creed als eher wortkarg und unnahbar präsentierte, eroberte Ezio im Nachfolger mit seinem Witz und Charm prompt die Herzen vieler Fans. Mit Brotherhood und Revelations bekam der Assassine aus Florenz im Anschluss gleich zwei weitere Hauptableger spendiert. Mit ihm verbrachten viele Spieler*innen also wohl am meisten Zeit, erlebten dessen Geburt und schließlich dessen Tod. Das schweißt zusammen.

Viel spannender sind die nachfolgenden Plätze: Platz zwei sichert sich Edward aus Black Flag mit 272 Stimmen, danach folgt Kassandra aus Odyssey mit 208 Stimmen. Ihr männliches Gegenstück Alexios schafft es mit 82 Stimmen hingegen nur auf Platz 6 (82 Stimmen).

Die Ergebnisse der Umfrage aufgeschlüsselt:

Ezio - 940 Stimmen Edward - 272 Stimmen Kassandra - 208 Stimmen Altair - 148 Stimmen Bayek - 107 Stimmen Alexios - 82 Stimmen Evie - 76 Stimmen Connor - 68 Stimmen Arno - 38 Stimmen Jacob - 31 Stimmen Shay - 22 Stimmen Haytham -19 Stimmen Adéwalé - 7 Stimmen Shao Jun - 6 Stimmen Nikolai/Arbaaz Mir - 3 Stimmen Aveline - 2 Stimmen

Teilnehmer*innen an der Umfrage insgesamt: 2032.

Weitere GamePro-Umfrage zu Assassin's Creed:

Stimmen aus der GamePro-Community

dest1ny49: "Evie Frye. AC Syndicate hat wegen der beiden so unterschiedlichen Hauptfiguren, Ihren Streitgesprächen und Sticheleien etwas ganz besonderes geboten."

Cratter13: "Ezio. Mir gefällt aber auch das Setting um die ezio Trilogie am besten. Von den neueren Assassin's Creed habe ich bisher nur odyssey gespielt und find daher Alexios und kassandra auch gut, aber sie sind eben kein ezio ;)"

Vreth: "Bei diesen Umfragen ist der erste Platz aus meiner Sicht völlig irrelevant. Es ist IMMER Ezio. Dabei empfand ich seine Geschichte eher aufgeblasen als sonderlich interessant. Edward Kennway und Kassandra sind im Moment noch recht weit oben bei mir. Vielleicht schafft es in Zukunft Eivor weit nach oben."

Fabian A: "Definitiv Bayek! Allein schon weil er die Assassinen gegründet hat ;). Und sonst ist er halt einfach ein richtig cooler Typ. Auch das er der letzte Medjai ist und so. Nicht zuletzt auch weil die Story und das setting aus origins sehr geil ist."

Bountyhunter: "Meine Lieblingsassassinen sind Arno Victor Dorian und Evie Frye. Meiner Meinung nach war Unity der beste Teil der Reihe. Habe anfang 2015 angefangen Unity zu spielen und auf der Xbox keine nennenswerten bugs erlebt."

Wolle 81: "Für mich ist es Kassandra, aber Ezio wird so oder so gewinnen."

Welches Assassin's Creed ist laut GamePro das beste?

Das große GamePro-Assassin's Creed-Ranking: Wir aus der GamePro-Redaktion haben ein Ranking aller Assassin's Creed-Spiele auf die Beine gestellt. Wenn ihr wissen wollt, welcher Teil in unseren Augen der beste und welcher der schlechteste ist, dann findet ihr die Antworten darauf in unserem separaten Special:

Mit AC Valhalla erscheint am 10. November der nächste Serien-Ableger für PS4, Xbox One sowie Xbox Series X/S. Die PS5-Version wird pünktlich zum Release des neuesten Sony-Flaggschiffs am 19. November aufschlagen.

In den Kommentaren könnt ihr natürlich weiterdiskutieren: Welche ist eure liebste AC-Hauptfigur und warum?