Ihr habt das beste Assassin's Creed gewählt & es war ein knappes Rennen

Der Release von Assassin's Creed Valhalla naht. Deshalb haben wir euch zu Beginn der Woche die schwierige Frage gestellt, welches Meuchelmörder-Abenteuer bislang euer liebstes ist. Nun präsentieren wir euch die Ergebnisse, und so viel vorab: Ezio Auditore musste sich Pirat Edward Kenway geschlagen geben.

Der Gewinner von GamePros Assassin's Creed-Umfrage ist...

... Assassin's Creed 4: Black Flag! Das 2013 erschienene Piraten-Abenteuer, das uns mit dem Schiff auf die Gewässer der Karibik schickt, konnte sich allerdings nur knapp gegen Assassin's Creed 2 behaupten.

Auf den letzten drei Plätzen landen hingegen Rogue, Revelations und das allererste Assassin's Creed. Syndicate teilt sich den siebten Platz mit dem umstrittenen Unity. Wobei wir bei Letzterem schlicht davon ausgehen, dass GamePros Social Media-Manager und bekennender Unity-Vergötterer Max Franke 172 Mal abgestimmt hat...

Hier die Ergebnisse aufgeschlüsselt:

Teilnehmende an der Umfrage insgesamt: 4120.

Kommentare aus der GamePro-Community:

Tenograd: "Ganz klar Black Flag. Das hat Assassinen Gameplay mit den aufgebohrten Seeschlachten meisterhaft kombiniert. Endlos viel gespielt und geistiger Vorläufer zu Sea of Thieves wie ich finde. Danach kam Unity...nie beendet. Syndicate war langweilig. Origins und Odyssey sind nicht so schlecht. Fühlen sich aber überhaupt nicht wie ein Assassins Creed an, sondern wie eine ganz neue IP. Ist wie ein Mario Game, in dem Mario plötzlich nicht mehr Springen kann."

Christian9500: "Black Flag und Origins. Black Flag hatte ein tolles Setting und bei Origins gefällt mir das Gameplay. Die neue Ausrichtung von AC gefällt mir generell besser. Ich bin seit Teil 1 dabei, aber die alten Teile konnten mich nie so richtig begeistern."

Durzo: "Hätte gerne mehrere Stimmen abgegeben ;) Von den alten Teilen ist mir AC 2 der liebste, die meiste Zeit habe ich aber in Black Flag verbracht. Meine Stimme hat am Ende aber Origins bekommen, da ich einfach die Welt liebe und Bayek meiner Meinung nach der mit Abstand glaubwürdigste Assassine ist, den die Reihe bisher hervorgebracht hat."

Samse: "Mein ultimatives AC wäre eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Teilen. Chars wie aus der Ezio-Triologie und Odyssey; Parkour definitiv aus Unity; Kampfsystem eher wieder in die Richtung der alten Ausrichtung; Seefahrt aus Black Flag (wenn überhaupt);Spielwelt wieder mehr in Richtung größeren Städten mit engen Gassen und höheren Gebäuden (ist aber stark vom Setting abhängig); und ein weiter ausgearbeitetes Feature aus Syndicate: Kapuze auf- und absetzen mit Konsequenzen für Spielgeschehen und Reaktion der Spielwelt auf einen selbst."

Slim99: "Ezio habe ich sehr gerne gespielt, daher ist die Trilogie mein Highlight! Blackflag war sehr gut! Aber allesamt hatten ihre Qualität!"

Welches Assassin's Creed ist laut GamePro das beste?

Das große GamePro-Assassin's Creed-Ranking: Wir aus der GamePro-Redaktion haben uns schon vor einer Weile die Fragen aller Fragen gestellt und ein Ranking aller Assassin's Creed-Spiele aus dem Boden gestampft. Wenn es euch interessiert, welcher Teil in unseren Augen der beste und welcher der schlechteste ist, dann findet ihr die Antworten darauf in unserem separaten Special:

Assassin's Creed Valhalla erscheint übrigens am 10. November für PS4, Xbox One sowie Xbox Series X/S, ist also ein Launch-Titel der neuen Microsoft-Konsolen. Die PS5-Version wird pünktlich zum Release des neuesten Sony-Flaggschiffs am 19. November aufschlagen.

Auch hier könnt ihr in den Kommentaren natürlich gerne weiterdiskutieren: Überrascht euch das Ergebnis? Hat Black Flag eurer Meinung nach den ersten Platz verdient?