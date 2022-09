Assassin's Creed Mirage setzt wohl auf ein bekanntes System aus RDR

Die Gesetzeshüter bzw. Streitkräfte des Kalifats, die in Assassin's Creed Mirage Basim das Leben schwer machen werden, scheinen sich einiges von den Sheriffs aus Red Dead Redemption abzugucken, wenn wir einem Leaker Glauben schenken dürfen. Dieser spricht nämlich von einem ähnlichen Wanted-System, wie in RDR und nennt noch weiteren Funktionen des Spiels.

Ein bisschen RDR, Unity und Prince of Persia

Der Leaker Adrien Perea hat auf Twitter einige Informationen über AC Mirage geteilt, die, wenn sie stimmen, neue Funktionen verraten. Von den genannten Details kommen aber einige nicht überraschend, sind sie doch gar nicht neu bzw. schon von Ubisoft in Interviews bestätigt worden: Assassinenverträge wie in AC 2 und Brotherhood, Parkour wie in AC Unity und Assassinencamps.

Neu hingegen sind neue Gegnertypen, die uns das Leben mit einer intelligenteren KI schwerer machen sollen, da sie sich angeblich nicht so gut täuschen lassen. Außerdem soll die Geschichte von Prince of Persia inspiriert worden sein, was in Anbetracht des Settings und des Ursprungs der Spieleserie nicht groß verwunderlich ist. Als dritte Neuheit nennt er ein Wanted-System, das ähnlich wie in Red Dead Redemption funktionieren soll. Da er bei dem Beispiel mit den Camps RDR2 erwähnt, scheint er sich bei dem Wanted-System eher auf Teil 1 des Westernspiels von Rockstar zu beziehen.

Das Wanted-System in Red Dead Redemption funktioniert über ein Kopfgeld. Durch Verbrechen erhöht es sich, es kann aber auch Aufgaben reduziert werden. Wird John Marston verhaftet, sitzt er die Strafe im Gefängnis ab und muss Strafe zahlen. Wenn vorhanden, kann auch ein Begnadigungsschreiben eingesetzt werden. Sollte der Leaker Recht behalten, können wir also davon ausgehen, dass in Mirage ein ähnliches System zum Tragen kommt. Da Basim zu Beginn als Straßendieb unterwegs ist, würde das zumindest dazu gut passen.

Hier der erste Trailer zu Mirage:

Wie glaubwürdig sind diese Informationen? Da der Leaker zuletzt die Verschiebung von Forspoken und den Release des 1.6-Updates von Cyberpunk 2077 richtig vorausgesagt hat, ist durchaus davon auszugehen, dass die drei Punkte stimmen könnten. Allerdings handelt es sich hierbei, mit Ausnahme der Verträge, vorerst nur um Gerüchte. Wir fragen daher bei Ubisoft nach.

Alle bestätigten Informationen zu Mirage findet ihr in unserer Fakten-Übersicht. Was sonst noch zum Spiel gemunkelt wird, könnt ihr unter Gerüchte und Leaks nachlesen.

Was würdet ihr davon halten, wenn es in Mirage solch eine Art Wanted-System gibt?