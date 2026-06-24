Bayek-Darsteller findet: Die Netflix-Serie von Assassin's Creed darf die Gegenwart nicht ignorieren

Wieviel Moderne sollte die die Netflix-Serie von Assassin's Creed haben?

Wenn Assassin's-Creed-Fans darüber diskutieren, welche Elemente die Serie ausmacht, dann landet die Gegenwartshandlung meist nicht ganz oben auf der Wunschliste. Denn spätestens mit dem Tod von Desmond verlor die Handlung immer mehr an Bedeutung und brachte auch keine wirklich sympathischen neuen Figuren mehr hervor.

Dieser Teil der Reihe gehört für Bayek-Darsteller Abubakar Salim aber unbedingt dazu, wenn es um die kommende Netflix-Serie geht.

Die moderne Zeit gehört dazu

In einem Interview mit Screen Rant sprach Salim über die kommende Live-Action-Serie von Netflix und darüber, worauf die Verantwortlichen seiner Meinung nach achten sollten.

6:52 Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

Autoplay

Dabei plädierte er dafür, sich möglichst eng an die Stärken der Reihe zu halten:

"Es braucht den Creed selbst, die historischen Elemente und auch die moderne Handlung."

Während bei den ersten beiden Punkten die meisten Fans zustimmen dürften, trifft der letzte Teil einen wunden Punkt bei Assassin’s Creed.

Seit Jahren gehören die Gegenwartsabschnitte zu den meistdiskutierten Bestandteilen der Serie. Während manche Spieler die Geschichte rund um Desmond Miles, Abstergo und den Animus spannend fanden, wollten andere möglichst schnell zurück in die historischen Schauplätze.

Spätestens nach Assassin's Creed 3 verlor die moderne Handlung für viele Fans an Bedeutung. Die Reihe konzentrierte sich zunehmend auf ihre historischen Settings, während die Ereignisse in der Gegenwart immer weiter in den Hintergrund rückten.

Bei einer TV-Serie könnte die Situation allerdings etwas anders aussehen. Dort könnte die Gegenwartshandlung als verbindendes Element dienen und verschiedene Figuren, Zeitperioden und Geschichten miteinander verknüpfen.

Was bisher über die Serie bekannt ist

Die Arbeiten an der Netflix-Serie laufen bereits. Berichten zufolge spielt die Handlung im Rom des Jahres 64 nach Christus zur Zeit des großen Brandes der Stadt.

Auch die Besetzung steht bereits weitgehend fest. Wie genau Netflix die Geschichte erzählen wird und ob die moderne Handlung tatsächlich eine größere Rolle spielt, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Was hättet ihr gerne in einer Assassin's-Creed-Serie: Mehr Gegenwart oder einfach komplett weglassen?