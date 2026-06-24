Bayek-Darsteller findet: Die Netflix-Serie von Assassin's Creed darf die Gegenwart nicht ignorieren

Die umstrittenen Gegenwartsabschnitte dürfen laut Bayek-Darsteller Abubakar Salim auch in der Netflix-Serie nicht fehlen.

Profilbild von Stephan Zielke

Stephan Zielke
24.06.2026 | 23:00 Uhr

Wieviel Moderne sollte die die Netflix-Serie von Assassins Creed haben? Wieviel Moderne sollte die die Netflix-Serie von Assassin's Creed haben?

Wenn Assassin's-Creed-Fans darüber diskutieren, welche Elemente die Serie ausmacht, dann landet die Gegenwartshandlung meist nicht ganz oben auf der Wunschliste. Denn spätestens mit dem Tod von Desmond verlor die Handlung immer mehr an Bedeutung und brachte auch keine wirklich sympathischen neuen Figuren mehr hervor.

Dieser Teil der Reihe gehört für Bayek-Darsteller Abubakar Salim aber unbedingt dazu, wenn es um die kommende Netflix-Serie geht.

Die moderne Zeit gehört dazu

In einem Interview mit Screen Rant sprach Salim über die kommende Live-Action-Serie von Netflix und darüber, worauf die Verantwortlichen seiner Meinung nach achten sollten.

Video starten 6:52 Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

Dabei plädierte er dafür, sich möglichst eng an die Stärken der Reihe zu halten:

"Es braucht den Creed selbst, die historischen Elemente und auch die moderne Handlung."

Während bei den ersten beiden Punkten die meisten Fans zustimmen dürften, trifft der letzte Teil einen wunden Punkt bei Assassin’s Creed.

Seit Jahren gehören die Gegenwartsabschnitte zu den meistdiskutierten Bestandteilen der Serie. Während manche Spieler die Geschichte rund um Desmond Miles, Abstergo und den Animus spannend fanden, wollten andere möglichst schnell zurück in die historischen Schauplätze.

Spätestens nach Assassin's Creed 3 verlor die moderne Handlung für viele Fans an Bedeutung. Die Reihe konzentrierte sich zunehmend auf ihre historischen Settings, während die Ereignisse in der Gegenwart immer weiter in den Hintergrund rückten.

Assassins Creed Black Flag Resynced verzichtet auf die nervigste Trophäen-Art und plötzlich hab ich richtig Lust, Platin zu ergattern
von Linda Sprenger
Assassins Creed Black Flag Resynced verzichtet auf die nervigste Trophäen-Art und plötzlich hab ich richtig Lust, Platin zu ergattern
Assassin's Creed Black Flag Resynced holt mit neuen Quests nach, was überfällig war: Einer meiner liebsten Charaktere bekommt die Aufmerksamkeit, die er verdient
von Annika Bavendiek
Assassins Creed Black Flag Resynced holt mit neuen Quests nach, was überfällig war: Einer meiner liebsten Charaktere bekommt die Aufmerksamkeit, die er verdient

Bei einer TV-Serie könnte die Situation allerdings etwas anders aussehen. Dort könnte die Gegenwartshandlung als verbindendes Element dienen und verschiedene Figuren, Zeitperioden und Geschichten miteinander verknüpfen.

Was bisher über die Serie bekannt ist

Die Arbeiten an der Netflix-Serie laufen bereits. Berichten zufolge spielt die Handlung im Rom des Jahres 64 nach Christus zur Zeit des großen Brandes der Stadt.

Auch die Besetzung steht bereits weitgehend fest. Wie genau Netflix die Geschichte erzählen wird und ob die moderne Handlung tatsächlich eine größere Rolle spielt, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Was hättet ihr gerne in einer Assassin's-Creed-Serie: Mehr Gegenwart oder einfach komplett weglassen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Assassin's Creed: Origins

Assassin's Creed: Origins

Genre: Action

Release: 27.10.2017 (PC, PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

gerade eben

Bayek-Darsteller findet: Die Netflix-Serie von Assassin's Creed darf die Gegenwart nicht ignorieren

02.01.2026

Assassin's Creed: Welcher Assassine bist du? Mit diesem Ubisoft-Quiz findet ihr es heraus

12.06.2025

Welches Assassin's Creed-Spiel ist das Beste? Alle Teile der Hauptreihe im Ranking

17.05.2025

Assassin's Creed Reihenfolge - Die chronologische Timeline aller Hauptspiele

15.05.2025

Was ist das kürzeste Assassin's Creed? - Alle Teile gerankt nach Spielzeit
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Fan bastelt Millennium Falken aus einem Mittelalterset mit nur 22 Teilen und man kann das Raumschiff tatsächlich erkennen

vor 24 Minuten

LEGO-Fan bastelt Millennium Falken aus einem Mittelalterset mit nur 22 Teilen und man kann das Raumschiff tatsächlich erkennen
Pokémon-Fan kauft vor 14 Jahren Sammelkarten für 15 Dollar auf dem Flohmarkt - und erkennt erst heute, welcher Schatz auf seinem Dachboden geschlummert hat

vor 53 Minuten

Pokémon-Fan kauft vor 14 Jahren Sammelkarten für 15 Dollar auf dem Flohmarkt - und erkennt erst heute, welcher Schatz auf seinem Dachboden geschlummert hat
GTA 6 packt einige Ingame-Shops hinter Paywall: Wer bestimmte Klamotten und Frisuren für Jason und Lucia will, muss extra zahlen   1  

vor 2 Stunden

GTA 6 packt einige Ingame-Shops hinter Paywall: Wer bestimmte Klamotten und Frisuren für Jason und Lucia will, muss extra zahlen
Dragon Ball Xenoverse 3 fügt zwei neue spielbare Völker hinzu und auf die habt ihr womöglich lange gewartet

vor 3 Stunden

Dragon Ball Xenoverse 3 fügt zwei neue spielbare Völker hinzu und auf die habt ihr womöglich lange gewartet
mehr anzeigen