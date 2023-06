Assassin's Creed Nexus ist eines von vielen kommenden Assassin's Creed-Spielen und dürfte bald enthüllt werden.

Ubisoft arbeitet mit Hochdruck an unterschiedlichsten Assassin's Creed-Titeln. Von denen werden einige endlich etwas ausführlicher auf der Ubisoft Forward-Show gezeigt. Dazu zählt auch Assassin's Creed Nexus VR – und jetzt haben findige Fans auch schon einige Codes aus einem Teaser-Bild entschlüsselt, die Rückschlüsse auf die spielbaren Charaktere zulassen.

Assassin's Creed Nexus: Diese drei Figuren werden wohl spielbare Charaktere

Was ist Assassin's Creed Nexus? Bei Nexus handelt es sich um einen VR-Ableger der Reihe, der bei Ubisofts Forward am 12. Juni genauer vorgestellt werden soll. Wir wissen allerdings jetzt schon, dass er für die drei VR-Headsets Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro erscheint.

Das wurde jetzt entdeckt: In einem offiziellen Teaser-Bild von Ubisoft zu Assassin's Creed Nexus haben sich einige Zahlen-Codes versteckt. Die stehen mit drei Charakteren aus der Asssin's Creed-Reihe in Verbindung, wie jetzt von einigen Fans herausgefunden wurde.

Die mysteriösen Zahlencodes sollen auf die Geburtsdaten der jeweiligen Figuren hindeuten, wie "Access the Animus" schreibt. Bei den möglichen Charakteren handelt es sich um die folgenden drei:

Was heißt das jetzt? So richtig sicher ist das nicht, aber die meisten Fans gehen davon aus, dass es sich dabei um einen Hinweis darauf handeln könnte, dass diese drei Figuren in Assassin's Creed Nexus spielbar sein werden. Es wirkt zumindest ziemlich schlüssig.

Ob das wirklich der Fall sein wird, müssen wir aber wohl oder übel abwarten. Wir gehen aber mal schwer davon aus, dass wir schon am 12. Juni bei der Ubisoft Forward mehr erfahren. Und es würde uns nicht wundern, wenn die drei bekannten Gesichter dort ebenfalls zu sehen sind.

Was erhofft ihr euch von AC Nexus? Werdet ihr den VR-Ableger spielen?