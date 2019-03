Heute erscheint die finale Episode des DLCs "Das Vermächtnis der ersten Klinge" für Assassin's Creed: Odyssey. Wenn ihr den Season Pass besitzt, oder die Erweiterung separat gekauft habt, könnt ihr also das Ende der zusätzlichen Geschichte erleben.

Nach den Episoden "Gejagt" und "Schattenerbe" geht es nun in "Blutlinie" weiter mit der Story um den Perser Darius, dem ersten Träger der ikonischen versteckten Assassinen-Klinge.

Was ist "Blutlinie"?

Der letzte Teil beendet den zusätzlichen Handlungsstrang und rückt Odyssey damit ein ganzes Stück näher an die bekannte Handlung vorangegangener Assassin's Creed-Teile.

Auch wenn das Spiel insgesamt hervorragend aufgenommen wurde, war die fehlende Verbindung zu Ezio, Bayek und Co. ein häufiger Kritikpunkt.

Neben dem Ende der Geschichte bringt das DLC auch neue Fähigkeiten für Alexios oder Kassandra mit. Unter anderem könnt ihr den Skill Zorn der Blutlinie freischalten, der euch im Kampf deutlich effizienter macht. Insgesamt orientierten sich die bisherigen beiden Episoden jedoch sehr stark am Hauptspiel.

Wohin geht's im nächsten Assassin's Creed?

Gerücht: Neuer Teil "Legion" belebt bekanntes Setting wieder

Wer kann das DLC spielen? Assassin's Creed: Odyssey hat in den vergangenen Monaten viele kostenlose Updates bekommen, darunter auch einen New Game Plus-Modus. Das Vermächtnis der ersten Klinge gehört leider nicht dazu. Ihr müsst also entweder den Season Pass besitzen, oder separat zum Geldbeutel greifen.

Alle drei Episoden zusammen bekommt ihr derzeit für 25 Euro, wenn ihr sie ohne den Season Pass im Shop kauft. Letzterer schlägt mit 40 Euro zu Buche. Dafür bekommt ihr zudem noch den zweiten DLC "Das Schicksal von Atlantis", das in den kommenden Monaten ebenfalls in drei Episoden veröffentlicht wird.

Außerdem beinhaltet der Season Pass auch die digitalen Versionen von Assassin's Creed 3 Remastered und Assassin's Creed Liberation Remastered.

Die erste Episode des zweiten DLCs um die versunkene Stadt Atlantis soll noch im Frühjahr 2019 erscheinen. Die beiden folgenden Teile werden jeweils mit sechs Wochen Abstand veröffentlicht.