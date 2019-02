Im virtuellen Griechenland von Assassin's Creed: Odyssey zieht ab sofort eine neue Söldnerin umher. Sie ist damit eine Art Vorbotin für das kommende Februar-Update in der nächsten Woche.

Ihr könnt die entsprechende Quest an den Nachrichtentafeln annehmen.

A new Epic Mercenary has been sighted in #AssassinsCreedOdyssey!



Ever since she sampled the sweetest forbidden fruit, she's been obsessed with tracking down its mysterious origin, killing everyone who she believes keep it from her. pic.twitter.com/POYaz9KvFd