Assassin's Creed: Odyssey - Patch 1.4.0 fügt Atlantis-Episode 3 hinzu

Am 9. Juli erscheint das Update 1.4.0 für Assassin's Creed: Odyssey. Ubisoft hat die Patch Notes bereits veröffentlicht und verrät, was sich mit dem neuen Patch ändern wird. Das Highlight ist die Vorbereitung auf die finale Episode des DLCs "Das Schicksal von Atlantis", welche am 16. Juli erscheint.

AC: Odyssey - Patch 1.4.0: Das steckt drin

Das Update erscheint am 9. Juli um 8 Uhr deutscher Zeit für PS4 und Xbox One.

So groß ist das Update:

PS4: 5,9 Gigabyte

5,9 Gigabyte Xbox One: 6,2 Gigabyte

Vorbereitung neuer Inhalte. Wie schon in vergangenen Updates fügt Ubisoft noch vor dem eigentlichen Release einer neuen DLC-Episode bereits die nötigen Dateien ins Spiel ein. Ihr könnt also Episode 3 des Atlantis-Addons nach der Installation des Updates noch nicht spielen.

Das gleiche gilt für eine neue Quest der Reihe "Verlorene Geschichten". Diese steht allen Spielern kostenlos zur Verfügung, sobald sie freigeschaltet wird.

Bug-Fixes. Außerdem gibt es eine lange Liste an Fehlerbehebungen zu den verschiedenen Modi des Spiels. Die Bug-Fixes betreffen somit den Story Creator Mode, Das Schicksal von Atlantis, Das Vermächtnis der ersten Klinge und natürlich auch das Hauptspiel selbst.

Atlantis-DLC Episode 3 steht vor der Tür

Der dritte und letzte Teil der Atlantis-Erweiterung trägt den Titel "Judgment of Atlantis" und schickt euch nach dem himmlischen Elysium und dem Reich der Toten in Poseidons Reich. Der erste offizielle Screenshot zeigt eine beeindruckende Stadt - vermutlich Atlantis.

Damit neigt sich die Update-Versorgung von Odyssey ihrem Ende entgegen. Ubisoft hat bereits angekündigt, dass es nach dem ersten Jahr keine weiteren DLCs mehr geben wird. Allerdings können sich die Fans mit dem Story Creator Mode mittlerweile selbst mit eigenen Geschichten versorgen.

Außerdem wird im Herbst noch der Discovery Modus hinzugefügt, in dem ihr das antike Griechenland in alle Ruhe friedlich erkunden könnt.

Assassin's Creed: Odyssey - Das Schicksal von Atlantis Episode 3 erscheint am 16. Juli 2019 für PS4 und Xbox One.

