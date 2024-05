Assassin's Creed Shadows: Disc-Version kann nicht ohne Internet-Verbindung installiert werden

Oops, Assassin's Creed Shadows hat einen großen Nachteil bei der Disc-Version.

Angefangen hat es schon mit Avatar Frontiers of Pandora, dann wurde bekannt, dass auch Star Wars Outlaws bei der Installation des Spiels von der Disc zwangsläufig eine Internet-Verbindung benötigt. Und nun folgt der nächste große Ubisoft-Titel in diesem Jahr: Assassin's Creed Shadows.

Disc-Version von Assassin's Creed Shadows kommt nicht völlig ohne Internet aus

Der neueste Assassin's Creed-Ableger wurde erst vor wenigen Stunden enthüllt, da gibt es schon den ersten Aufreger (via VideoGameChronicle). Ein vorläufiges Cover-Bild wurde an Handelsketten verschickt und darauf prangt wie auch schon bei Avatar: Frontiers of Pandora neben der Alterseinstufung ein dicker Hinweis:

„Internet erforderlich, um das Spiel zu installieren“

Im Falle von Avatar war damit der Download des Day-1-Updates gemeint, dieser wurde benötigt, um das Spiel zu starten.

Bei Assassin's Creed Shadows und Star Wars Outlaws wird Ubisoft ähnlich verfahren, auch wenn es bei einem Singleplayer-Spiel seltsam erscheint, dass eine Internet-Verbindung zur Installation notwendig ist.

Eine permanente Online-Anbindung wird aber imemrhin nicht benötigt, wie auch Ubisoft auf X (ehemals Twitter) schreibt:

Großes Problem beim langfristigen Erhalt von Spielen

Für die meisten von euch wird die Online-Voraussetzung keine Auswirkungen haben, da ihr eure Konsole sowieso am Internet habt.

Allerdings geht eben auch ein großer Vorteil einer Disc-Version flöten, da ihr das Spiel nicht mehr in von Haus aus zockfähiger Form erhaltet. Physische Varianten werden somit auch ein Stückweit entwertet.

Immenses Problem im Hinblick auf Game Preservation: Jeder Retro-Fan dürfte schon auf Situationen gestoßen sein, in der eine kleine technische Hürde für Unmengen Frust gesorgt hat.

Sei es bei Anschlussmöglichkeiten, nicht mehr hergestellter Peripherie oder irgendwelcher Online-Funktionen, die bestimmte Teilaspekte eines Titels einschränken, beziehungsweise ein Spiel sogar unspielbar machen.

Das haben wir auch schon im Ubisoft-Kosmos erlebt, aus der Server-Abschaltung von The Crew ist ein regelrechter Skandal geworden:

Ein zukunftssicherer Erhalt von Spielen ist aufgrund solcher Technikbarrieren einfach nicht gegeben und daher ein großes Ärgernis. Erst recht, wenn ihr euch eine physische Kopie in eure Sammlung stellen wollt.

Kauft ihr noch physisch und kramt auch Jahre später noch in eurer Sammlung oder habt ihr euch mittlerweile rein auf Digital eingeschossen?