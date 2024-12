Assassin's Creed Shadows bekommt völlig neuen Modus, der wichtige Entscheidungen für euch trifft

AC Shadows bekommt einen neuen Modus spendiert.

Gestern fand auf Reddit ein AMA (Ask Me Anything) zu Assassin's Creed Shadows statt, in dem einige Entwickler*innen der Community Rede und Antwort standen. Als die Entscheidungen des kommenden Action-Rollenspiels angesprochen wurden, enthüllte Ubisoft in der Antwort auch einen für die Reihe völlig neuen Modus.

Neuer Modus: Weniger Rollenspiel, dafür Kanon

Im Rahmen des AMA stellte Redditor Demetrius96 unter anderem die Frage, welche Rolle Dialogoptionen im Vergleich zu AC Odyssey einnehmen werden. Wie Ubisofts Creative Director Jonathan Dumont verriet, wirken sich Entscheidungen eher weniger stark auf die Hauptstory aus, als es in Odyssey der Fall war:

"Was die Entscheidungen angeht, sind sie vorhanden und manche haben Auswirkungen, spielen aber eine weniger verzweigende Rolle als bei Odyssey in der Kernerzählung. Entscheidungen spielen eine größere Rolle, wenn man Verbündete rekrutiert und mit einigen Charakteren eine Romanze beginnt."

Dumont ordnete aber nicht nur die Tragweite der Entscheidungen ein, sondern enthüllte in diesem Zusammenhang auch noch den völlig neuen Kanon-Modus:

Da die Fangemeinde in Bezug auf verzweigte Dialoge geteilter Meinung ist, haben wir eine Option namens CANON MODE eingebaut, die es euch ermöglicht, das Spiel mit bereits getroffenen Entscheidungen zu spielen, um euch ein entscheidungsfreies Erlebnis zu bieten. Hoffentlich macht das allen Spaß.

Der Kanon-Modus nimmt uns demnach nicht nur Entscheidungen ab, sondern trifft genau die, die Ubisoft als Kanon betrachtet. Damit entfernt der Modus ein wesentliches Rollenspiel-Element, bietet uns dafür aber die klassische Story von AC Shadows, wie sie zur offiziellen Lore gehört.

Grundsätzlich ist der Kanon-Modus optional. Ob wir ihn allerdings direkt zu Spielbeginn unabdingbar wählen müssen, oder ob wir ihn auch im Verlauf des Spiels frei aktivieren bzw. deaktivieren können, verriet Dumont allerdings nicht.

"Ist das Kanon?" - Eine wichtige Frage in der AC-Community

Der Kanon-Modus erhöht nicht nur den Wiederspielwert, sondern ist vor allem ein tolles Extra für alle Fans, die auf den Kanon viel Wert legen. Nach all den Jahren voller Spiele, Romane, Comics und mehr ist der Kanon immer wieder ein wichtiger Diskussionspunkt in der Assassin's Creed-Community. Mit dem Modus kommt Ubisoft ihr daher nun entgegen.

In Assassin's Creed Odyssey etwa müssen wir wählen, ob wir Alexios oder Kassandra spielen wollen. Außerdem gibt es mehrere unterschiedliche Enden, die teilweise von den getroffenen Entscheidungen abhängen.

Wollen wir die Geschichte von Odyssey so erleben, wie sie zur Lore passt, müssen wir uns also nicht nur für Kassandra entscheiden, sondern auch über Guides im Internet selbst die richtigen Entscheidungen heraussuchen. Ein Canon Mode hätte also in der Vergangenheit schon gut weitergeholfen.

Assassin's Creed Shadows sollte ursprünglich bereits am 15. November 2024 erscheinen, wurde allerdings auf den 14. Februar 2025 verschoben. Der vierte Teil der AC-Action-Rollenspiele kommt auf die PS5, Xbox Series X/S und PC.

Was ist eure Meinung zum neuen Modus? Werdet ihr ihn nutzen?