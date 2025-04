Assassin's Creed Shadows hat ein so mächtiges Schmuckstück, dass ihr selbst Bosse in 2 Schlägen umnieten könnt - je länger ihr spielt, desto stärker wird es

Da wird Naoe ja fast neidisch: Mit dieser Ausrüstung kann Yasuke Bosse umhauen, ehe sie ihn überhaupt erreichen.

Assassin's Creed Shadows bietet einige absurd gute Ausrüstungsgegenstände, mit denen ihr euch das Spiel sehr viel leichter macht oder gar den Spielstil ändert. Dazu dürfte wohl auch dieses Schmuckstück gehören, das in Kombination mit einer bestimmten Rüstung selbst Bosse in wenigen Schlägen fällt.

Mit dieser Ausrüstung werden Bosse in Assassin's Creed Shadows zu normalen Feinden

Konkret geht es dabei um das Legendäre Schmuckstück "Masakados Rache". Das beschert euch 1 Prozent mehr Schaden für jeden Skillpunkt, den ihr aktuell nicht ausgegeben habt. Habt ihr also 50 nicht verteilte Fähigkeitenpunkte, wird euer Schaden um 50% erhöht, bei 100 wird euer Schaden direkt verdoppelt und so weiter.

Je weiter ihr also auflevelt und je mehr eurer verdienten Punkte ihr dabei nicht ausgebt, desto mächtiger wird das Schmuckstück. Selbst nachdem ihr das Maximallevel erreicht, verdient ihr nämlich weiter Skillpunkte.

Umgekehrt bedeutet das natürlich auch, dass ihr auf die meisten Fähigkeiten verzichten müsst, immerhin benötigt ihr die Punkte, um euren Schaden zu steigern. Tatsächlich ist es das aber mehr als wert, besonders in Kombination mit einer bestimmten Rüstung für Yasuke, wie YouTuber JorRaptor erklärt.

Nutzt ihr nämlich die Daimyou-Rüstung des legendären Samurai, richtet ihr zusätzlich 75% mehr Schaden an, eure Gesundheit ist dafür aber auf 25 Prozent reduziert. Das ist in diesem Falle aber kein Problem: Nutzt ihr nämlich den Bogen, könnt ihr selbst Bosse mit wenigen Schüssen erledigen, ehe sie euch überhaupt erreichen.

Zusätzlich bietet sich wie schon bei einem anderen mächtigen Bogen-Build für Yasuke das Stirnband des Meisterbogenschützen an, um die Zeit nach einem Kopfschuss zu verlangsamen. Alternativ könnt ihr auf die Rüstung verzichten und auf Nahkampfwaffen setzen, besonders mit Kanabous erledigt ihr Feinde noch immer ziemlich schnell.

Das "Masakados Rache"-Schmuckstück erhaltet ihr als Abschluss für das Ishibutai Kofun. Das wiederum liegt in Yamato, direkt südlich des Takatori-Schnellreisepunktes. Die "Daimyou-Rüstung des legendären Samurai" findet ihr dagegen in der Beutetruhe in der Burg Kanki in Harima.

Das einzige Manko: Masakados Rache wurde mit dem letzten Update für Assassin's Creed Shadows etwas generft. Ihr bekommt zwar weiterhin ein Prozent Zusatzschaden pro verfügbarem Fähigkeitspunkt, der Maximalbonus liegt jetzt aber bei 200 Prozent – trotzdem ist der Build mit dem Schmuckstück weiterhin mehr als lohnenswert.

