In Assassin's Creed Shadows könnt ihr den berühmten 'Naruto-Run' einsetzen, aber nur mit einem Charakter

Assassin's Creed Shadows bietet Yasuke oder Naoe als Protagonist*innen und die beiden unterscheiden sich sehr.

Assassin's Creed Shadows tritt bald endlich aus den Schatten und dürfte dann vor allem Japan- und Stealth-Fans begeistern. Dieses Mal habt ihr allerdings die Wahl, mit welchem Charakter ihr gegen eure Feinde ins Feld ziehen wollt und das wirkt sich massiv auf die Gameplay-Möglichkeiten und eure Herangehensweise aus. Nur eine der beiden Figuren beherrscht zum Beispiel den Naruto-Gedächtnis-Run, der jetzt bestätigt wurde.

Assassin's Creed Shadows hat ein Naruto-Easter-Egg mit Augenzwinkern, das Fans freuen wird

Darum geht's: Nachdem Assassin's Creed Shadows eigentlich schon im Herbst erscheinen sollte und verschoben wurde, dauert es jetzt nicht mehr allzu lange, bis der neue Open World-Titel aus dem Hause Ubisoft erscheint.

Hier gibt's nochmal den neuesten Trailer zu AC Shadows:

1:49 AC Shadows zeigt sein komplexes Kampfsystem und hier fetzt wirklich jeder Katana-Hieb ordentlich

Hommage an Naruto im Spiel: Wie der Creative Director Jonathan Dumont im Interview mit Entertainment Weekly verrät, gibt es nicht nur die Möglichkeit, als Naoe besonders flink und schnell durch die Gegend zu flitzen, sondern auch eine kleine Verneigung vor dem Manga und Anime Naruto. Ihr könnt nämlich mit nach hinten gestreckten Armen und nach vorn gelehnt sprinten.

"Wir haben eine Art, auf den Dächern von Gebäuden zu laufen, die mit einem kleinen Augenzwinkern daherkommt. [...] "Naoe ist die schnellste Assassine, die wir je gemacht haben. Sie rennt super schnell, sie hat viele Gadgets, die ihr helfen, unbemerkt zu bleiben, damit sie nicht so oft kämpfen muss. Wir wollen die Spieler*innen befriedigen, die wegen dieses Ninja-Assassinen-Spiels kommen."

Der Entwickler verwendet zwar nicht selbst den Begriff Naruto-Run, aber Fans des Animes dürften trotzdem direkt ein Bild im Kopf haben. Diese spezielle "Ninja-Laufart" gibt es natürlich nicht nur in Naruto, aber über die Serie hat sie weltweite Bekanntheit erlangt.

Mehr Charakter-Hintergründe: Die Unterschiede zwischen Naoe und Yasuke beschränken sich aber nicht nur auf ihre Fähigkeiten im Spiel selbst. Sie kommen auch aus ganz verschiedenen Hintergründen. Während Yasuke aus einem noblen Haushalt kommt, wollten die Entwickler*innen mit Naoe auch das Gegenteil davon zeigen, nämlich hart arbeitende Bauern aus dem ländlichen Raum.

Besonderes Schmankerl mit Humor: Eines der absoluten Assassin's Creed-Markenzeichen sorgt bei den beiden verschiedenen Charakteren für ganz unterschiedliche Ergebnisse. Während die zierliche Naoe keinerlei Probleme mit dem Leap of Faith-Sprung in Heuhaufen und Ähnliches hat, sieht das Ganze bei Yasuke sehr viel weniger elegant aus. Der kracht einfach herunter und soll sich dabei auch noch am Hintern wehtun.

Wie klingen die Unterschiede und die Naruto-Hommage für euch? Worauf freut ihr euch in AC Shadows am meisten?