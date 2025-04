Habt ihr Assassin's Creed Shadows wirklich durch? Passt ihr nicht auf, könnt ihr das wahre Ende und damit auch Belohnungen verpassen

Credits hin oder her, erst mit dem Epilog ist die Story von AC Shadows vollständig.

In Assassin's Creed Shadows erzählt uns Ubisoft eine Geschichte, die nur auf eine einzige Art und Weise enden kann. Auch wenn wir durch unsere Entscheidungen ein wenig den Weg mitbestimmen können, gibt es keine alternativen Endings. Aber seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr das eine Ende auch bereits erlebt habt?

Und keine Sorge: Auch wenn wir euch hier erklären, woran ihr das finale Ende erkennt, spoilern wir euch hier nichts zur Story.

Der Abspann bedeutet nicht unbedingt das Ende

Das mit dem Story-Ende von AC Shadows ist so eine Sache. Das liegt nicht nur daran, dass es bereits Anzeichen dafür gibt, dass Ubisoft das ursprüngliche Ende aus dem Hauptspiel genommen hat, um es in den ersten DLC "Die Klauen von Awaji" zu packen – mehr dazu lest ihr hier:

Auch im Hauptspiel ist das Ende eventuell nicht das, wofür ihr es haltet. Je nachdem, wie ihr gespielt habt, kann es nämlich sein, dass euch noch ein paar Quests fehlen, um auch den Epilog und damit die gesamte Hauptstory komplett abzuschließen – selbst wenn die Credits den Anschein erwecken, dass es das nun war.

1:31:01 Kann Assassin's Creed Shadows Ubisoft noch retten?

Autoplay

Ob ihr die Shadows-Story samt Epilog beendet habt, könnt ihr alleine schon daran gut erkennen, ob ihr folgende Belohnungen erhalten habt:

Trophäe/Erfolg: Epilog - Schließe den Epilog ab

Epilog - Schließe den Epilog ab Naoes Rüstung und Kapuze der Meisterassassinin

Wie die Rüstung der Meisterassassinin aussieht und welche Vorteile sie bietet, seht ihr hier:

Die Rüstung ist wenig überraschend besonders für Attentate geeignet.

Solltet ihr Naoes und Yasukes Part erledigt haben, danach aber trotzdem keinen Erfolg sowie keine Meisterassassinen-Rüstung besitzen, solltet ihr euch Junjiro noch einmal zuwenden. Ihr müsst nämlich nicht nur die persönlichen Questlines von Naoe und Yasuke abschließen, sondern auch alle Missionen von Junjiro.

Habt ihr das getan, könnt ihr im Versteck mit Tomiko reden und bekommt dort die tatsächlich letzte Mission des Spiels an deren Ende noch eine Cutscene auf euch wartet.

Wie sieht's mit euch aus? Habt ihr AC Shadows bereits durch – also samt Epilog? Habt ihr eventuell den Epilog erst unwissentlich links liegen gelassen?