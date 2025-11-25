Assassin's Creed Shadows hat jetzt eine kostenlose Attack on Titan-Quest - aber ihr habt nur wenig Zeit, sie zu spielen

In Shadows trifft Attack on Titan trifft auf Assassin's Creed.

Vielleicht kennt ihr noch den seltsamen "Titanen-Bug", der kurz nach dem Release einige Spieler*innen in Assassin's Creed Shadows plagte. Dieser führte dazu, dass NPCs plötzlich riesengroß wurden und mit ihrem Verhalten ein wenig an die Titanen aus dem Anime Attack on Titan erinnerten.

Mit dem neuen Update 1.1.6 trifft Assassin's Creed Shadows tatsächlich auf den Anime. Grund dafür ist eine Kollaboration in Form einer neuen, kostenlosen Quest, die allerdings direkt ein Ablaufdatum verpasst bekommen hat.

Hier könnt ihr euch direkt den Trailer zu Attack on Titan-Quest anschauen:

0:43 Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen

In Shadows sind die Titanen los – aber nur für kurze Zeit

Ok, so wie es aussieht, scheinen wir nicht direkt auf Titanen zu treffen, aber die Quest dreht sich dennoch um den beliebten Anime. Sie kam heute mit dem neuen Update 1.1.6 ins Spiel und steht allen kostenlos zur Verfügung – allerdings nicht uneingeschränkt.

Im neuen Blogeintrag findet sich ein kleiner Zusatz, den Ubisoft nicht an die große Glocke hängt, der aber sehr wichtig ist:

"Please note that this is a time-limited quest that is available from November 25th - December 22nd."

Die Titanen-Quest hat also direkt ein Ablaufdatum erhalten. Wir können sie nur zwischen dem 25. November und 22. Dezember 2025 spielen. Den Grund dafür nennt Ubisoft zwar nicht, es dürfte aber mit Lizenzrechten zusammenhängen.

So oder so: Wer die Quest zum Anime spielen will, sollte sich nicht zu viel Zeit lassen. Bedenkt dabei auch, dass es eine Voraussetzung gibt, um die Quest überhaupt spielen zu können: Ihr müsst Yasuke freigeschaltet haben. Das passiert zwar automatisch in den ersten Stunden der Story, was die meisten von euch bereits erledigt haben dürften, aber wer neu ins Spiel einsteigt oder einen neuen Spielstand gestartet hat, muss trotzdem erst an den entsprechenden Punkt kommen.

Nicht das erste Zeitlimit in Shadows

Dass eine Quest wie diese zeitlich begrenzt ist, ist natürlich ärgerlich und auch nicht gerade die gängige Art. Genau genommen besitzt die Quest der ersten Kollaboration mit dem Horror-Survival-Spiel Dead By Daylight aber auch ein zeitliches Limit, nur dass das kaum der Rede wert ist.

Auch hier hat Ubisoft damals nicht prominent darauf hingewiesen, sondern das Zeitlimit in ein FAQ gepackt. Dem zufolge haben wir für die Dead By Daylight-Quest nur bis zum 26. Mai 2028 Zeit.

Das ist wie gesagt weniger erwähnenswert, weil wir 2028 vermutlich Shadows schon lange hinter uns gelassen haben, aber letztendlich zählt trotzdem ein Countdown langsam aber sicher runter und würde alle betreffen, die Jahre später Shadows noch einmal oder sogar erstmalig spielen. Zudem werden die in der Quest erspielten Belohnungen nach dem Termin aus dem Inventar verschwinden.

Da es sich bei beiden Crossover-Missionen aber um sehr kleine Quests handelt, die dazu noch losgelöst vom restlichen Spiel funktionieren, ist das noch verkraftbar. In jedem Fall solltet ihr euch für die Attack on Titan-Quest einen Reminder einstellen, falls ihr sie wirklich nicht verpassen wollt, aber kurz nach Release keine Zeit dafür findet.