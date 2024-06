Assassin's Creed Shadows brutales Gameplay steckt voller Blut und Knochenbrüche

Yasuke teilt in AC Shadows ordentlich aus.

Assassinen sind eigentlich dafür bekannt, still und heimlich vorzugehen. In Assassin's Creed geht es aber auch schonmal offensiver zu. Vor allem im Rollenspiel-Ableger AC Valhalla teilt Eivor als Wikinger*in ordentlich aus. Was wir nun im ersten richtigen Gameplay zu Assassin's Creed Shadows gesehen haben, übertrifft das aber noch.

Yasuke ist eine brachiale Kampfmaschine

Erste kleine Gameplay-Schnipsel zu Shadows gab es schon beim Xbox Showcase zu sehen. Richtig durchgängiges Gameplay hat sich Ubisoft aber für das eigene Event, die Ubisoft Forward, aufgehoben. Gut 13 Minuten lang begleiten wir darin die Protagonisten Naoe und Yasuke, wie sie sich durch Japan schleichen und kämpfen. Und Letzteres sieht so brutal wie in noch keinem Assassin's Creed aus.

Am besten macht ihr euch aber ab Minute 3:52 (Yasuke) und 11:32 (Naoe) selbst einen Eindruck:

13:11 13 Minuten Gameplay aus Assassin's Creed Shadows: Japan sieht prächtig aus!

Auch wenn Naoe als Shinobi eher auf Heimlichkeit setzt, wie es sich für einen Assassinen gehört, sehen ihre Spezialangriffe und Finisher recht hart aus. Die Gewalt wird dabei nicht nur durch den Schwarz-Weiß-Stil der Spezialattacken hervorgehoben, durch den das Blut noch offensichtlicher wird, auch der zerstörbare Bambus, der umherfliegt, gibt stärkeres Feedback.

Noch brutaler geht es bei Yasuke zu. Der kräftige Samurai stellt sich im Gameplay mit einem Kanabō/Tetsubo, einer Art Streitkolben, offensiv seinen Gegnern. Mit voller Wucht schmettert der Samurai seinen Feinden den Streitkolben um die Ohren, dass das Blut (selbst für AC-Verhältnisse) nur so spritzt. Mit der Waffe schlägt er außerdem Rüstungsteile ab und schleudert Gegner meterweit weg. Das Blut klebt aber nicht nur am Kanabō, sondern auch an seinen Schuhen. Denn Yasuke tritt auch gern mal ordentlich zu – was mehr als nur Kopfschmerzen verursacht.

Welche Waffen es in AC Shadows noch so gibt, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Assassin's Creed Shadows: Das sind alle bisher gezeigten Waffen von David Molke

Dass Assassin's Creed Shadows im Gameplay so blutig rüberkommt, liegt aber auch am Kontrast. Denn dass Yasuke hier in einem gemütlichen Dorf unter Kirschblüten seinen Streitkolben so gewaltsam schwingt, macht etwas aus.

Aber was sagt ihr zum Gameplay? Empfindet ihr die Kämpfe als brutaler, oder trügt der Schein? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.