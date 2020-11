Assassin's Creed Valhalla: So kommt ihr nach Asgard & Jötunheim

Abgesehen von verschneiten Norwegen und dem grünen England hat Assassin's Creed Valhalla noch mehr zu bieten - nämlich Asgard und Jötunheim, die in der nordischen Mythologie eine wichtige Rolle spielen. Die Gebiete machen einen besonderen Teil der Spielwelt aus. Allerdings können wir nicht ohne Weiteres dorthin reisen. Asgard und Jötunheim müssen erst freigeschaltet werden. Wir verraten euch wie.

Asgard freischalten

In Asgard, der Welt der nordischen Götter, warten zahlreiche Quests auf Eivor, die euch einige Stunden beschäftigen. Um in das Gebiet zu gelangen, müsst ihr folgende Schritte abhandeln:

Baut eure Siedlungs auf Stufe 3 aus. Das sollte kein Problem werden, wenn ihr der Kampagne folgt und euch Verbündete sucht. Durch den Überfall von Klöstern und den dadurch gewonnenen Vorräten könnt ihr den Ausbau auch beschleunigen. Baut die Hütte der Seherin. Durch das Erreichen von Stufe 3 wird die Hütte der Seherin Valka freigeschaltet. Baut diese, damit sie einen Platz zum Arbeiten hat. Bringt der Seherin Valka die benötigten Kräuter, die sie im Rahmen der Quest "In die Welt der Träume" von euch haben will. Die fünf Disteln findet ihr neben der Hütte beim Wasserfall. Wer nach noch mehr Kräutern sucht, kann auch hinter dem Wasserfall die Wand aufsprengen und dort fündig werden. Kostet von dem Asgard-Trank, den Valka aus den Kräutern braut. Dadurch gelangt ihr jederzeit nach Asgard.

Rückkehr von Asgard: Um von Asgard wieder zurück nach England zu gelangen, müsst ihr erst die Quest "Blick von ganz oben" beenden. Dazu begebt ihr euch in die Große Halle und wehrt anschließend im Nordwesten den Angriff der Jötnar ab. Ist das erledigt, sprecht ihr mit Loki und dem Baumeister. Danach erscheint ein Augen-Symbol auf der Weltkarte, mit dem ihr wieder Aufwachen und nach England zurückkehren könnt.

Lichtstrahl-Rätsel in Asgard lösen

Seid ihr in Asgard angekommen und wisse bei dem Lichtstrahl-Rätsel der "Weit gereist"-Quest nicht weiter? Dann haben wir hier einen Guide für euch:

Jötunheim freischalten

Jötunheim ist die "Welt der Riesen". Diese erreicht ihr als Teil einer Quest in Asgard, in der ihr aufgefordert werdet, nach Jötunheim zu gehen. Bevor ihr das aber tun könnt, müsst ihr wieder in eurer Siedlung in England sein, da ihr in einer weiteren Trank-Quest für Valka Kräuter sammeln müsst:

Startet bei der Seherin Valka die Quest für den Jötunheim-Tank. Sofern ihr noch in Asgard seid, geht durch das Tor im Nordwesten oder nutzt das Augen-Symbol, damit Eivor wieder aufwacht. Sprecht dann in eurer Siedlung mit der Seherin, die euch die Aufgabe gibt, Kräuter in der Höhle der Prüfungen zu sammeln. Geht zur Höhle der Prüfungen, die sich in Cænt (nördlich der Dofras-Klippen) befindet. Den Eingang findet ihr in einem verlassenen Haus. Sucht in der Höhle nach den Kräutern. Ihr könnt in der Höhle zwar auch ein paar Rätsel lösen und Schlüssel für eine Belohnung sammeln, das alles ist aber nicht nötig, um Valka die Kräuter zu bringen. Dieses Mal braucht ihr drei Mal Johanniskraut und zwei Mal Weidenröschen. Bringt der Seherin die gesammelten Kräuter. Kostet von dem Jötunheim-Trank, damit ihr in die Welt der Riesen reist.

Eine allgemeine Info-Sammlung mit 14 Tipps und Tricks zu Assassin's Creed Valhalla findet ihr in einem separaten Artikel. Vielleicht findet ihr hier noch den ein oder anderen Kniff, der euch bisher entgangen ist.

Falls ihr bereits in Asgard und/oder Jötunheim ward, wie haben euch die Gebiete gefallen?