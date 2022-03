AC Valhalla: Ragnarök-DLC wird mit kryptischen Anspielungen ein Fest für 'Hardcore-Fans'

Assassin's Creed Valhalla ist zwar schon vor über einem Jahr erschienen, aber das hält Ubisoft nicht davon ab, das Wikinger-Abenteuer weiter zu unterstützen. Deshalb erscheint bereits nächste Woche der DLC "Die Zeichen Ragnaröks", der wohl auch für alle Fans der Reihe einige Geheimnisse bereithält.

Die Assassin's Creed-Reihe und vor allem die DLCs aus Valhalla sind dafür bekannt, riesige Rätsel zu beinhalten, die sogar bis in die echte Welt reichen. Da soll auch der kommende Inhalt keine Ausnahme sein, wie Game Director Georgi Popov in einem Interview mit GameSpot verraten hat:

Wir haben kleine Hinweise für unsere Hardcore-Fans der Assassin's Creed-Lore in der Form von Metaphern, Gleichnissen und Referenzen versteckt. Wir glauben fest daran, dass ein Mysterium am Besten ist, wenn es etwas für die Fantasie lässt. Deshalb wird es an den Fans liegen, die Hinweise auf die Isu-Zeit zu analysieren und zu interpretieren.