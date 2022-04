AC Valhalla Ragnarök-DLC: 35 Spielstunden? Von wegen! Ihr bekommt doch weniger für euer Geld

Die Zeichen Ragnaröks ist der bisher größte DLC für Assassin's Creed Valhalla. Über 35 Stunden Spielzeit soll die Erweiterung bieten. 40 Euro ohne Season Pass sollten dementsprechend gut angelegt sein, oder etwa nicht?

Schauen wir uns die Zeiten auf HowLongToBeat an, fällt jedoch auf, dass da was nicht stimmen kann. Denn selbst, wenn der DLC zu 100 Prozent ausgereizt wird, liegt die durchschnittliche Spielzeit bei gerade mal 20 Spielstunden. 15 Stunden weniger als gedacht, was viele stört.

Was ist HowLongToBeat? Das Portal bietet Statistiken zu Spielen an, die auf den Einträgen der Community basieren. Dort können wir einsehen, wie lange wir im Durchschnitt brauchen, um die Story, die Story plus Extras oder das komplette Spiel durchzuspielen. Die Werte geben uns damit einen guten Anhaltspunkt, wie lange wir in etwa brauchen.

Odin gehört wohl zur schnellen Sorte

Am 10. März erschien der dritte AC Valhalla-DLC Die Zeichen Ragnaröks. Mittlerweile haben genug Spieler*innen ihn durchgespielt, dass eine Aussage über die durchschnittliche Spielzeit möglich ist. Sowohl auf HowLongToBeat, Reddit und im Ubisoft-Forum ist dabei aber voranging von zu wenig Spielstunden die Rede.

Die beworbenen 35 Stunden, wie sie beispielsweise bei PlayStation genannt werden, werden laut HowLongToBeat nicht einmal angekratzt. Ein Redditor greift das Thema enttäuscht mit 40 Stunden auf, so oder so sind die meisten aber weitaus schneller mit Odins Abenteuer durch.

Ist der Ragnarök-DLC eine Mogelpackung?

Ob die 35 Stunden eine viel zu großzügige PR-Aussage war, lässt sich so nicht sagen. Die Zahlen erwecken schnell den Anschein, allerdings müssen hier ein paar Dinge beachtet werden:

Zum einen gibt es recht wenige Eintragungen für Die Zeichen Ragnaröks auf HowLongToBeat - die Stichprobe dort ist also ziemlich gering. Zum anderen zeigen mehrere Berichte, unter anderem im Ubisoft-Forum, das die 35 Stunden durchaus möglich sind, beispielsweise wegen der aufwendigen Arena-Herausforderungen.

Nichtsdestotrotz berichtet der Großteil von zu wenig Spielzeit, wie zum Beispiel nstav13 auf Reddit:

Ich habe 18 Stunden und 40 Minuten gebraucht, um den DLC zu 100 % zu spielen (alle Errungenschaften und alle Orte vollständig). Das beinhaltet auch allgemeine Erkundungs- und Fotomoduszeit, da ich auch Bilder für das Wiki gemacht habe. Für alle, die das nicht gekauft haben und 30-40 Stunden Inhalt erwarten, dieser DLC hat das nicht.

Und auch wir können durch zusätzliche Spielzeit nach dem GamePro-Test bestätigen, dass die 35 Stunden großzügig gedacht sind und - wenig überraschend - durch optionalen Aufgaben wie das Sammeln von Ausrüstungsteilen erreicht werden.

Hier seht ihr nochmal den Launch-Trailer zu Assassin's Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks:

Letztendlich sollte aber klar sein, dass der eigene Spielstil und die eingestellte Schwierigkeit in die Rechnung mit einfließt, wie lange jemand für ein Spiel braucht. 35 Stunden für den Ragnarök-DLC sind demnach theoretisch möglich, aber sehr nett ausgedrückt. Die meisten von euch dürften daher, ähnlich wie viele der anderen Spieler*innen, etwas weniger für ihr Geld bekommen, als erhofft.

Was sagt ihr zu der Spielzeit? Wie lange habt ihr für Die Zeichen Ragnaröks gebraucht?