Die Spielerschaft von Assassin's Creed Valhalla hat momentan zahlreiche Gründe zur Freude. Nicht nur, dass mit dem neuen kostenlosen Patch das neue Ostara-Festival ansteht, nun gibt es auch noch ein kostenloses Geschenk. Mit dem Geschenk möchte sich Ubisoft bei allen bedanken, die AC Valhalla zu dem gemacht haben, was es heute ist.

Gratis-Paket für alle

Wo erhalte ich das Paket? Das Geschenk wird sich nicht sofort in eurem Inventar befinden. Um das kostenlose Paket zu erhalten, müsst ihr es zunächst im Ingame-Shop kaufen. Natürlich müsst ihr dafür keinen Cent bezahlen. Habt ihr den Kauf abgeschlossen, sollte sich das Paket in eurem Besitz befinden.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist in dem Paket erhalten? Das Highlight des Pakets ist ein neues Outfit, das an Altair angelehnt ist. Altair ist ein populärer Charakter der Assassin's Creed-Reihe der dürfte vielen Fans aus einigen Teilen wie AC II und AC Bloodlines bekannt sein.

Außerdem enthält das Paket 300 wertvolle Opale, die gegen ein täglich oder wöchentlich wechselndes Angebot an besonderer Ausrüstung eingetauscht werden können. Alle Fans, die das Jule-Festival verpasst haben, dürfen sich ebenso freuen: Das Paket wird alle Belohnungen enthalten, die es zu diesem besonderen Festival gab. Somit könnt ihr also mit einer Handvoll Dekorationen für die Siedlung und einem Ausrüstungsset für Eivor rechnen.

Was sich seit dem Release von AC Valhalla getan hat, erfahrt ihr in der GamePro-Übersicht:

Das Ostara-Festival naht

Aktuell können Spieler*innen sich auf das morgen beginnende Ostara-Festival freuen. Vom 18. März bis zum 8. April wird Eivors Heimatsiedlung Ravensthorpe erblühen und neue Nebenquests bieten. Wie auch schon zum Jule-Festival werden euch hier besondere Belohnungen erwarten.

Werdet ihr euch das Gratis-Paket abholen? Oder habt ihr bereits das Interesse an AC Valhalla verloren?