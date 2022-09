Assassin's Creed Valhalla: Eivor kann wohl bald mit Lichtschwertern kämpfen

Klingt komisch, ist aber so: Obwohl Eivor aus Assassin's Creed Valhalla nun wirklich kein Jedi oder Sith ist, kann sie/er bald wohl auch Lichtschwerter schwingen. Zumindest sieht es ganz danach aus, als würden die demnächst ihren Weg in den Helix-Shop des Spiels finden. Offiziell drin sind sie noch nicht, aber es kann eigentlich nicht mehr lange dauern und wir wissen auch schon, wie sie aussehen.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Asssassin's Creed Valhalla bekommt rote, grüne, lila und blaue Lichtschwerter

Eigentlich ist Assassin's Creed Valhalla mehr oder weniger die perfekte Wikinger-Fantasie. Allerdings gibt es da auch noch den ganzen Isu-Kram, den Animus und jede Menge andere Fantasy-Elemente rund um Odin und die nordische Mythologie. Theoretisch ist also alles möglich und da machen die paar Lichtschwerter den Bock auch nicht mehr fett. Erwartet aber trotzdem keine exakte Star Wars-Reproduktion.

So sehen die neuen Waffen aus: Sie sind zwar noch gar nicht so richtig im Shop des Spiels erhältlich, aber dank Leaks könnt ihr die Lichtschwerter trotzdem schon in diesem Video von YouTuber AndyReloads sehen:

Es gibt die neuen Schwerter in den Farben Rot, Grün, Lila und Blau. Ihr könnt euch also überlegen, ob ihr lieber Richtung Kylo Ren, Mace Windu, Yoda oder Luke gehen wollt. Natürlich hat das Ganze offiziell nichts mit Star Wars zu tun und sieht auch nicht genau so aus wie in den Filmen oder Serien. Aber die Farben und wie die Schwerter an- und ausgehen erinnert wohl nicht zufällig daran.

Noch mehr wilde Waffen: Zusätzlich zu den Lichtschwertern kommen wohl auch noch einige andere neue Waffen ins Spiel, die eher an Final Fantasy erinnern. Vielleicht geht es nur mir so, aber eines der Schwerter weist durchaus Ähnlichkeiten zu Cloud Strifes Panzerschwert in Final Fantasy 7 auf.

Falls ihr mit Valhalla schon abgeschlossen habt und lieber mehr über Assassin's Creed Mirage und den ganzen Rest wissen wollt, legen wir euch dieses Video hier ans Herz:

Wann kommt's ins Spiel? Wann die neuen Sets mit den Lichtschwertern und den restlichen neuen Items in den Helix-Shop kommen, wissen wir nicht. Eine offizielle Ankündigung dazu gibt es noch nicht. Aber YouTuber und Assassin's Creed-Experte AndyReloads geht davon aus, dass es innerhalb der nächsten 60 Tage soweit sein sollte.

Wie gefallen euch die Lichtschwerter und welche Farbe hättet ihr gern? Erinnert euch das andere auch so an Final Fantasy?