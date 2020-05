Assassin's Creed Valhalla: Xbox Series X-Trailer zeigt etliche Details

Assassin's Creed Valhalla zeigte sich bereits in einem Cinematic-Trailer, im Rahmen des Events zum Xbox Series X-Gameplay-Reveals hat Ubisoft nun einen neuen Trailer des Wikinger-Open World-Abenteuers enthüllt.

Bei dem Video handelt es sich eher um einen inszenierten First Look, nicht um wirklich gespieltes Gameplay, wann es richtige Spielszenen zu sehen gibt, ist unklar. Allerdings finden sich in dem Video etliche coole Infos und spannende Szenen:

Was zeigt das Gameplay-Video zu Assassin's Creed Valhalla?

Das Spiel macht wie schon im Cinematic Trailer einen sehr düsteren Eindruck

wir sehen Tempel, einen Odins-Statue, und sogar das Stonehenge (in Valhalla steifen wir nicht nur durch Norwegen, sondern segeln auch rüber nach England)

das Video lässt uns einen Blick auf die typischen Wikinger-Langschiffe werfen, mit denen wir durch die Fjorde übers Meer hinüber nach England schippern

wir werfen einen Blick auf die Raubzüge, in denen wir als Wikinger Dörfer überfallen

außerdem kämpfen wir in großen Schlachten, in denen mehrere Soldaten mitmischen: Die sehen im Vergleich zu Odysseys Eroberungsschlachten viel atmosphärischer aus. Wikinger stürmen brüllend eine Festung, sogar mit Rambock!

Erneut wird uns vor Augen geführt, dass wir diesmal nicht nur mit einer Waffe, sondern gleich mit zwei Waffen kämpfen können. Held Eivor trägt im Trailer zwei Äxte, mit denen er elegant umhertänzelt

unsere Axt können wir sogar auf Feinde werfen, damit fühlen wir uns sicherlich so richtig mächtig!

Pfeil und Bogen sind natürlich ebenfalls wieder am Start, wie sollen wir auch sonst feindliche Soldaten von Burgmauern befördern?

AC Valhalla - Release und alle Plattformen

AC Valhalla soll "Holiday 2020", also Ende des Jahres erscheinen. Hat aber noch keinen festen Release-Termin. Einem Gerücht zufolge, soll das Spiel am 16. Oktober in den Läden stehen, das ist aber natürlich keine offizielle Info.

Für diese Plattformen erscheint Valhalla:

Xbox One, Xbox Series X (Smart Delivery wird unterstützt)

PS4, PS5

PC

Google Stadia

Wann erscheinen PS5 & Xbox Series X? Der Release der beiden Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft soll Ende 2020 erfolgen. Genaue Angaben gibt es bislang auch hierzu nicht. Gut möglich, dass Assassin's Creed Valhalla dann simultan für alle Plattformen erscheint.

Ein nachträglicher Release für die Next Gen-Konsolen steht aber ebenso im Raum. So war's beispielsweise bei AC Black Flag. Das Piratenabenteuer landete zuerst auf PS3 und 360 und erschien einen Monat später erneut für PS4 und Xbox One.

Assassin's Creed Valhalla - Screenshots ansehen

AC Valhalla - Alle bekannten Infos zu Gameplay, Story und mehr

Alle bisher bekannten Details zur Spielwelt, den Hauptcharakteren, zur Story und den Gameplay-Neuerungen haben wir in unserer großen GamePro-Übersicht für euch aufbereitet. Alles Wissenswerte zu Assassin's Creed Valhalla: