Assassin’s Creed Valhalla – Vor dem Paris-DLC gibt es noch Gratis-Items für alle

In Assassin's Creed Valhalla werden aktuell die Äxte geschärft und das Met kalt gestellt, denn morgen startet das Sigrblot-Fest mit saisonalen Items und Aktivitäten. Im Anschluss können sich Käufer*innen des zweiten DLC nach Paris begeben und die Stadt der Liebe erobern.



Doch noch vor dem Start des Fests und der Paris-Erweiterung könnt ihr bereits euer erstes Geschenk abholen, unabhängig davon, ob ihr euch den Paris-DLC gekauft habt. Für jeden Interessierten gibt es insgesamt 50 Gratis-Opale. Doch um diese zu erhalten, benötigt es ein paar Klicks.

50 Gratis-Opale für alle

Wie bekomme ich die Gratis-Opale? Um das Geschenk abzustauben, müsst ihr euch mit eurem Ubisoft-Account bei Ubisoft Connect anmelden. Sobald ihr euch angemeldet habt, müsst ihr die Gratis-Opale auswählen und bestätigt, dass ihr sie erhalten wollt. Im Anschluss könnt ihr die Opale im Spiel wiederfinden:

Link zum Twitter-Inhalt

Wofür sind die Opale da? Die Opale können in Redas Laden in der Rabenclan-Siedlung eingetauscht werden. Neben wöchentlich wechselnden Objekten könnt ihr beispielsweise seltene Waffen, Ausrüstung, Tattoos oder Siedlungsverschönerungen erwerben.



Was ist Ubisoft Connect? Ubisoft Connect ist ein plattformübergreifender, kostenloser Service. Die Voraussetzung für die Nutzung ist, dass ihr ein Ubisoft-Konto benutzt. Im Anschluss habt ihr direkten Zugang auf all eure Ubisoft-Titel, die ihr erworben habt.



Was euch sonst ab dem 12. August in Paris erwartet, erfahrt ihr im passenden Trailer:

Im Anschluss geht es nach Paris

Am 12. August 2021 erscheint endlich die zweite Erweiterung zu Assassin's Creed Valhalla. In "Die Belagerung von Paris" verschlägt es Spielende in die gleichnamige Stadt im Jahr 885. Es liegt an Eivor und den Mitstreitern, dem französischen König Karl der Dicke das Handwerk zu legen.



Wer den Season-Pass erworben hat, der hat automatisch Zugriff auf den 2. DLC. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, die Erweiterung separat zu erwerben. Die Voraussetzung ist in jedem Fall, dass ihr das Hauptspiel von Assassin's Creed Valhalla besitzt.



Alternativ könnt ihr ab morgen am Sigrblot-Fest teilnehmen, das kostenlos für alle Spieler*innen zur Verfügung steht. Auch hier könnt ihr neue Items abstauben, für die ihr allerdings Festmarken im Spottstreit, beim Würfelspiel Örlög oder in speziellen Kämpfen sammeln müsst.



Werdet ihr die Chance nutzen und das Geschenk abstauben?