Asterigos: Curse of the Stars – Wenn Dark Souls und Kena ein Kind hätten

Genre: Action-RPG Entwickler: Acme Gamestudios Plattformen: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC Release: 11. Oktober 2022

Das vielversprechende Action-Rollenspiel Asterigos: Curse of the Stars hat endlich einen Release-Termin. Publisher tinyBuild und Entwickler Acme Gamestudios haben den Launch für den 11. Oktober festgesetzt. Wir verraten euch, was hinter dem PlayStation- und Xbox-Spiel steckt, dessen Look an Immortals Fenyx Rising und Kena: Bridge of Spirits erinnert, das sich vom Gameplay her aber an Dark Souls orientiert.

So bunt war bisher noch kein Soulslike

Eine rothaarige Heldin, die sich in einer durch die griechische und römische Mythologie inspirierten Welt durch Monsterhorden schlägt. Wenn ihr Immortals Fenyx Rising gespielt habt, sollte euch das bekannt vorkommen. Hinter Asterigos: Curse of the Stars steckt jedoch ein relativ kleines Studio und entsprechend niedriger sollte euer Anspruch an die Grafik und die Animationen sein. Für einen Titel mit kleinem Budget, der bei Release 34,99 Euro kosten wird (via Steam), kann Asterigos aber durchaus überzeugen, wie ihr hier im Trailer seht:

Hinter der bunten Fassade steckt ein waschechtes Soulslike

In den Sandalen von Hilda machen wir uns auf, das Mysterium der verfluchten Stadt Aphes zu lüften. Auf unserem Weg warten verfluchte Menschen und mystische Monster, denen sich Hilda mit diversen Kampfstilen erwehren muss. Uns stehen dabei eine ganze Reihe an Nah- und Fernkampfwaffen zur Verfügung, die wir wie in den Souls-Spielen miteinander kombinieren können:

Schwerter

Schilde

Dolche

Speere

Hämmer

magische Stäbe

magische Armbänder

In den Kämpfen wird ordentlich ausgeteilt und abgerollt. Dabei müssen wir auf unsere Ausdaueranzeige achten, sonst steht Hilda wehrlos da. Geht die Gesundheit zur Neige, wird ein Trank geschluckt. Das alles erinnert natürlich sehr an Dark Souls, ist aber bei Weitem nicht so hart wie das große Vorbild. Es gibt sogar verschiedene Schwierigkeitsgrade! Wenn ihr Kena gezockt habt, wisst ihr ungefähr was auf euch zukommt, denn auch der PlayStation-Titel bietet harte Kämpfe.

In Asterigos spielen eure Entscheidungen eine große Rolle

Wo Asterigos einen ganz eigenen Weg einschlägt, sind Entscheidungen und ihre Konsequenzen. Das bezieht sich nicht nur auf Dialog-Optionen, sondern auch auf unsere Taten. Attackieren wir zum Beispiel eine Person, die wir eigentlich am Leben lassen sollten, bekommen wir Ärger mit einer Fraktion, erfahren weniger über die Hintergründe und der Charakter von Hilda entwickelt sich negativ, wodurch weitere Konsequenzen für den späteren Verlauf der Story resultieren.

Jonathan Harsch Asterigos: Curse of the Stars ist leicht in eine Schublade zu stecken, denn es handelt sich um ein Soulslike, bei dem die Optik und das Thema geradezu nach Immortals Fenyx Rising und Kena schreien. Allerdings machen gerade die Aspekte, die den Titel von den genannten Spielen unterscheiden, Asterigos für mich so interessant. Endlich erscheint wieder einmal ein RPG, in dem unsere Entscheidungen auch richtige Auswirkungen auf die Spielwelt haben.

Macht euch Asterigos: Curse of the Stars mit seinem Ansatz als buntem Soulslike Lust auf mehr?