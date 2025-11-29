Fortnite Live-Event startet heute: Uhrzeit, Belohnungen und mehr zum Chapter 7-Start im Live-Ticker

Heute endet Season 6 in Fortnite und zum Abschluss gibt es das Stunde Null-Event. In unserem Live-Ticker lest ihr alles wichtige dazu.

Kevin Itzinger
29.11.2025 | 06:00 Uhr

Heute startet das große Fortnite-Event und der Wechsel auf Season 7. Heute startet das große Fortnite-Event und der Wechsel auf Season 7.

Fortnite Stunde Null-Event im Live-Ticker

Samstag, 29.11.2025

06:00 Uhr

Guten Morgen alle miteinander, heute startet das große Live-Event "Stunde Null" in Fortnite. Wie immer fassen wir für euch hier alles zusammen, was über den Tag und während des Events wichtig sein wird. Alle wichtigen Informationen findet ihr auch einmal unterhalb zusammengefasst.

Fortnite Live-Event: Dann geht's los

  • Wann findet das Live-Event statt? 29. November 2025
  • Uhrzeit: 20:00 Uhr deutscher Zeit - bereits ab rund 19:20 öffnen sich die Türen und ihr könnt euch schon einmal einloggen.
  • Wie lange dauert das Event? In der Regel knapp 10 bis 15 Minuten

Übergang direkt in die Downtime: Da das Event auch gleichzeitig der Start der Downtime für die nächste Season ist, wird es direkt danach nicht mehr möglich sein, Fortnite zu spielen. Die Server gehen dann nämlich für mehrere Stunden offline.

Über die Länge der Wartungsarbeiten ist derzeit noch nichts bekannt, wie lange ihr nach dem Event warten müsst, um in Season 7 einzutauchen, ist daher noch unklar.

Das erwartet euch beim Stunde Null-Event

Genaueres ist noch nicht bekannt, allerdings spendiert uns der veröffentlichte Trailer eine kleine Vorschau auf bekannte Figuren wie Godzilla, King Kong und Uma Thurman in ihrer Rolle als Beatrix Kiddo aus Kill Bill. Hier bekommt ihr einen Einblick in das Event:

Video starten 0:30 Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet

Das passt auch bestens zum kommenden Film "Das verlorene Kapitel: Yukis Rache", welcher in Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino und Epic Games entstanden ist und seine Premiere am 30. November in Fortnite feiert.

Wenn ihr euch zwischen dem 27. November 15:00 Uhr und dem 1. Dezember 15:00 Uhr in Fortnite einloggt, bekommt ihr passend dazu auch das Outfit "Yuki Yubari". Aktuell wissen wir noch nicht, ob es für die Teilnahme am Stunde Null-Event eine separate Belohnung geben wird.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Fortnite
Amazon
Fortnite
ab 3,65 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Fortnite

Fortnite

Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 18 Stunden

Epic-Chef Tim Sweeney ist gegen die Kennzeichnung von KI-Inhalten in Game Stores: "Als nächstes müssen Entwickler angeben, welches Shampoo sie benutzen"

vor einem Tag

Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet

vor einem Tag

Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite

vor einer Woche

Fortnite: Die nächste Season hat ein Kill Bill-Thema und enthält offenbar eine Szene, die es nie in die Filme geschafft hat

vor einer Woche

Fortnite-Server wieder online - Probleme und Inhalte von Update 38.11 im Live-Ticker
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Jujutsu Kaisen Modulo: Das Sequel enthüllt einen neuen mächtigen Magie-Meister, der auf dem Level von Sukuna und Gojo sein soll

vor 20 Minuten

Jujutsu Kaisen Modulo: Das Sequel enthüllt einen neuen mächtigen Magie-Meister, der auf dem Level von Sukuna und Gojo sein soll
LEGO-Fan findet 2 ungeöffnete Sets aus den 80er-Jahren im Keller der Eltern - sind jetzt über 400 Euro wert

vor 10 Stunden

LEGO-Fan findet 2 ungeöffnete Sets aus den 80er-Jahren im Keller der Eltern - sind jetzt über 400 Euro wert
One Punch Man: Season 3 kommt so schlecht an, dass ein YouTuber sie einfach neu animieren will - und sogar schon erste Testbilder fertig hat

vor 10 Stunden

One Punch Man: Season 3 kommt so schlecht an, dass ein YouTuber sie einfach neu animieren will - und sogar schon erste Testbilder fertig hat
Ich hab Pokémon mein ganzes Leben falsch gespielt: Fan merkt erst nach 14 Jahren, dass er simple Mechanik falsch verstanden hat - und es kostete ihn sogar Legendarys   1  

vor 10 Stunden

'Ich hab Pokémon mein ganzes Leben falsch gespielt': Fan merkt erst nach 14 Jahren, dass er simple Mechanik falsch verstanden hat - und es kostete ihn sogar Legendarys
mehr anzeigen