Fortnite Live-Event startet heute: Uhrzeit, Belohnungen und mehr zum Chapter 7-Start im Live-Ticker

Heute startet das große Fortnite-Event und der Wechsel auf Season 7.

Fortnite Stunde Null-Event im Live-Ticker

06:00 Uhr Guten Morgen alle miteinander, heute startet das große Live-Event "Stunde Null" in Fortnite. Wie immer fassen wir für euch hier alles zusammen, was über den Tag und während des Events wichtig sein wird. Alle wichtigen Informationen findet ihr auch einmal unterhalb zusammengefasst.

Fortnite Live-Event: Dann geht's los

Wann findet das Live-Event statt? 29. November 2025

29. November 2025 Uhrzeit: 20:00 Uhr deutscher Zeit - bereits ab rund 19:20 öffnen sich die Türen und ihr könnt euch schon einmal einloggen.

20:00 Uhr deutscher Zeit - bereits ab rund 19:20 öffnen sich die Türen und ihr könnt euch schon einmal einloggen. Wie lange dauert das Event? In der Regel knapp 10 bis 15 Minuten

Übergang direkt in die Downtime: Da das Event auch gleichzeitig der Start der Downtime für die nächste Season ist, wird es direkt danach nicht mehr möglich sein, Fortnite zu spielen. Die Server gehen dann nämlich für mehrere Stunden offline.

Über die Länge der Wartungsarbeiten ist derzeit noch nichts bekannt, wie lange ihr nach dem Event warten müsst, um in Season 7 einzutauchen, ist daher noch unklar.

Das erwartet euch beim Stunde Null-Event

Genaueres ist noch nicht bekannt, allerdings spendiert uns der veröffentlichte Trailer eine kleine Vorschau auf bekannte Figuren wie Godzilla, King Kong und Uma Thurman in ihrer Rolle als Beatrix Kiddo aus Kill Bill. Hier bekommt ihr einen Einblick in das Event:

0:30 Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet

Autoplay

Das passt auch bestens zum kommenden Film "Das verlorene Kapitel: Yukis Rache", welcher in Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino und Epic Games entstanden ist und seine Premiere am 30. November in Fortnite feiert.

Wenn ihr euch zwischen dem 27. November 15:00 Uhr und dem 1. Dezember 15:00 Uhr in Fortnite einloggt, bekommt ihr passend dazu auch das Outfit "Yuki Yubari". Aktuell wissen wir noch nicht, ob es für die Teilnahme am Stunde Null-Event eine separate Belohnung geben wird.