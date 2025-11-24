Läuft gerade Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen
Assassins Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen

13 Aufrufe

Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen

Jesko Buchs
24.11.2025 | 18:11 Uhr

Leaks hatten es kürzlich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Assassin's Creed Shadows bekommt eine zweite Kollaboration; dieses Mal mit der bekannten japanischen Anime- und Manga-Reihe Attack on Titan. Das Ingame-Event, bei dem ihr eine neue Quest und passende Cosmetics für euch und euren Unterschlupf freischalten könnt, startet am 25. November zusammen mit dem kommenden Title Update 1.1.6.

Während der Quest führt euch die mysteriöse Frau Ada tief hinab in unterirdische Kristallhöhlen, in denen ihr einer neuen, monströsen Bedrohung gegenübertreten müsst. Highlight des Pakets: Eine Aufklärungskorps-Rüstung mit passendem Schwert für Shinobi Naoe. Für Yasuke soll es dagegen eine Titanen-Rüstung geben.

Im zeitgleich erscheinenden Title Update soll zudem eine neue Isu-Quest für AC Shadows enthalten sein. Ein günstiger Zeitpunkt also, um das Japan-Abenteuer von Ubisoft erneut zur Hand zu nehmen.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Assassins Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen Video starten   0:43

vor einer Stunde

Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen
Assassins Creed Shadows hat im Herbst viel vor: Roadmap zeigt mehr Kletterfreiheit, neue Quests und Switch-2-Release Video starten   5:35

23.10.2025

Assassin's Creed Shadows hat im Herbst viel vor: Roadmap zeigt mehr Kletterfreiheit, neue Quests und Switch-2-Release
Assassins Creed Shadows: Neuer Trailer stellt die Welt des Open World-Spiels vor Video starten   1:55

12.09.2024

Assassin's Creed Shadows: Neuer Trailer stellt die Welt des Open World-Spiels vor
Assassins Creed Shadows - So funktionieren Waffen und Level-Fortschritt im neuen Japan-AC Video starten   1     1   6:17

28.02.2025

Assassin's Creed Shadows - So funktionieren Waffen und Level-Fortschritt im neuen Japan-AC
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.371 Videos

Zum Kanal
Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows

Genre: Rollenspiel

Release: 20.03.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S), 02.12.2025 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve? Video starten   4     1   1:00:20

vor einem Tag

Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   1     1   2:12

vor 3 Tagen

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory Video starten   8:02

vor 10 Stunden

Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory
Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger Video starten   1:02

vor 3 Tagen

Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen Video starten   2:38

vor einer Woche

Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen
A Plague Tale: Requiem - Emotionaler Launch-Trailer feiert Release des Action-Adventures Video starten   2:09

18.10.2022

A Plague Tale: Requiem - Emotionaler Launch-Trailer feiert Release des Action-Adventures
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Assassins Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen Video starten   0:43

vor 58 Minuten

Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen
Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory Video starten   8:02

vor 10 Stunden

Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory
Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve? Video starten   3     1   1:00:20

vor einem Tag

Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?
Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel Video starten   1     1   1:51:10

vor 2 Tagen

Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel
Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr Video starten   1:02

vor 3 Tagen

Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr
Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel Varsapura Video starten   31:06

vor 3 Tagen

Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel Varsapura
Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom Video starten   3:23

vor 3 Tagen

Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom
Die Magie der Open World: Wie GTA Gaming-Geschichte schrieb Video starten   1:10:22

vor 3 Tagen

Die Magie der Open World: Wie GTA Gaming-Geschichte schrieb
Frieren Staffel 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise ab dem 16. Januar 2026 weitergeht Video starten   1:37

vor 3 Tagen

Frieren Staffel 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise ab dem 16. Januar 2026 weitergeht
Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang Video starten   6     1:15

vor 3 Tagen

Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   1     1   2:12

vor 3 Tagen

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus Video starten   4:34

vor 3 Tagen

Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus
mehr anzeigen