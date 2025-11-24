Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen

Leaks hatten es kürzlich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Assassin's Creed Shadows bekommt eine zweite Kollaboration; dieses Mal mit der bekannten japanischen Anime- und Manga-Reihe Attack on Titan. Das Ingame-Event, bei dem ihr eine neue Quest und passende Cosmetics für euch und euren Unterschlupf freischalten könnt, startet am 25. November zusammen mit dem kommenden Title Update 1.1.6.

Während der Quest führt euch die mysteriöse Frau Ada tief hinab in unterirdische Kristallhöhlen, in denen ihr einer neuen, monströsen Bedrohung gegenübertreten müsst. Highlight des Pakets: Eine Aufklärungskorps-Rüstung mit passendem Schwert für Shinobi Naoe. Für Yasuke soll es dagegen eine Titanen-Rüstung geben.

Im zeitgleich erscheinenden Title Update soll zudem eine neue Isu-Quest für AC Shadows enthalten sein. Ein günstiger Zeitpunkt also, um das Japan-Abenteuer von Ubisoft erneut zur Hand zu nehmen.