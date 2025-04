Forscher haben angeblich ausgestorbenen Schattenwolf zurückgebracht - wir kennen ihn eigentlich nur aus Baldur's Gate 3 und Co, doch vor 10.000 Jahren gab es ihn wirklich

Grau- oder Schattenwölfe? Egal, niedlich sind sie auf jeden Fall, und zwar extrem! (Bild: x.com/colossal)

Colossal Biosciences erklärt, die Firma habe mithilfe von Genmanipulation die Schattenwölfe zurückgebracht. Ihr kennt die großen Wölfe wahrscheinlich aus Baldur's Gate 3, Game of Thrones oder vielen anderen Medien. Die Tiere sind eigentlich vor über 10.000 Jahren ausgestorben und es gibt offenbar sehr berechtigte Zweifel an den Aussagen des US-Unternehmens.

Darum geht's: Colossal Biosciences hat erst vor Kurzem für Aufsehen gesorgt, als Mäuse mit einer Art Mammut-Fell präsentiert wurden.

Jetzt behauptet das Unternehmen, man habe dort die ausgestorbenen Schattenwölfe zurückgebracht. Drei Welpen (Romulus, Remus und Khaleesi) wurden gezüchtet. Apropos Baldur's Gate 3:

Wie bei Jurassic Park? Die Forscher:innen haben offenbar genetische Fragmente aus Schattenwolf-Fossilien geborgen und anschließend sequenziert. Durch Gen-Editing veränderte Grauwolfzellen wurden dann in Haushunde implantiert, die letztlich die drei Wolfs-Babies geboren haben. Laut Colossal Biosciences ein absoluter Meilenstein:

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH