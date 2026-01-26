Pokémon-Karten: Das neue Set «erhabene Helden» ist jetzt zur Vorbestellung verfügbar!

  • Anzeige

Trainer aufgepasst: Das neue Pokémon-Set erscheint bald und kann vorbestellt werden. Es gibt aber wie gewohnt Einschränkungen, um gegen Scalper vorzugehen.

GamePro Deals , Elias Mohr
26.01.2026 | 14:05 Uhr


Die ersten Produkte des neuen Pokémon-Sets können vorbestellt werden. Die ersten Produkte des neuen Pokémon-Sets können vorbestellt werden.

Mit Erhabene Helden geht das Pokémon-TCG in die nächste Runde. Es erwarten euch über 290 Karten. Zum Teil mit neuen, einzigartigen Illustrationen. Außerdem gibt es neue Mega-Entwicklungen, die besonders starke Effekte mit sich bringen, ein Highlight ist die erste Mega-Entwicklung von Dragoran, der einen starken Support für viele Decks abgeben wird. Die ersten Produkte mit Boostern sind auf Amazon bereits vorbestellbar. Ihr müsst euch aber wie üblich auf Anti-Scalper-Maßnahmen gefasst machen.

Das beinhaltet das neue Set für das Pokémon TCG

Highlight sind wieder, wie in den beiden anderes Sets davor, die Mega-Entwicklungen. Diese Pokémon sind besonders mächtig und verfügen über Attacken, die ein Spiel gerne im Alleingang entscheiden können. Doch diese Macht hat auch einen Nachteil: Sollte ein Mega-Pokémon besiegt werden, darf sich eurer Gegner drei Preiskarten dafür nehmen. Ihr solltet sie also auf jeden Fall um jeden Preis beschützen.

Die neuen Mega-Pokémon machen die Meta im Sammelkartenspiel immer wieder spannend. Die neuen Mega-Pokémon machen die Meta im Sammelkartenspiel immer wieder spannend.

Neben komplett neuen Karten kehren auch viele Pokémon und Trainerkarten aus anderen Sets zurück. Allerdings mit neuen Artworks und Designs, sodass das Set für Sammler einen großen Mehrwert bietet. Zu Beginn des Releases gibt es vier Kollektionen zum Vorbestellen. Diese enthalten zwei oder drei Booster und dazu Promokarten und Münzen oder Sticker. Ihr habt die Wahl:

Alle Kollektionen in der Übersicht

Deshalb könnt ihr die Sammelkarten nicht einfach so bestellen

Bei jedem Release für das Pokémon TCG ist es das gleiche: Kurz nach Eröffnung der Vorbestellungen sind die Karten überall vergriffen und die Booster werden teilweise für das Doppelte oder Dreifache des Listenpreises auf Ebay verkauft. Um sich vor diesen Praktiken zu schützen, greift Amazon auf ein Einladungs-System zurück.

Das bedeutet, ihr müsst zunächst eine Einladung bei Amazon anfragen. Per Mail bekommt ihr dann eine Benachrichtigung, sobald ihr eure Bestellung tätigen könnt. So soll sichergestellt werden, das möglichst viele echte Menschen eine Chance auf Karten bekommen.

Aber Achtung, es wird nicht allen Anfragen stattgegeben werden, wenn ihr Pech habt, geht ihr also leer aus. Aber selbst wenn es so kommt, nicht verzagen, denn im Februar erscheint die große Top-Trainer-Box, in der neben wesentlich mehr Boostern auch allerhand Pokémon-Zubehör steckt.

