Avatar 4: Release, Cast, Story - Alles, was wir bereits über den nächsten James Cameron-Film wissen

Hier ist alles, was wir zu Avatar 4 (Arbeitstitel: The Tulkun Rider) bereits wissen.

Avatar: Fire and Ash ist zwar vor Kurzem erst erschienen, trotzdem sind die nächsten beiden Filme im Franchise bereits geplant. Wir fassen zusammen, was wir schon zum nächsten Teil wissen und wie sicher er ist.

Release: Wann erscheint Avatar 4?

Ursprünglich war der Kino-Release von Avatar 4 für den 18. Dezember 2026 geplant. Mit der Verschiebung von Avatar: Fire and Ash wurden aber auch der vierte und fünfte Film nach hinten geschoben. Avatar 4 soll jetzt am 21. Dezember 2029 erscheinen.

Knapp ein Drittel des Films wurden bereits parallel zu Fire and Ash gefilmt, damit die Kinder-Darsteller*innen in der Zwischenzeit nicht zu sehr altern. Der Rest von Avatar 4 soll erst nach dem Release des Vorgängers gedreht werden.

Ob es dazu kommt, hängt laut James Cameron auch vom Erfolg des dritten Teils ab. Da Fire and Ash allerdings bereits in den ersten zwei Wochen über 760 Millionen US-Dollar eingenommen hat (via IGN), dürften die Prognosen nicht schlecht stehen.

Gibt es einen Trailer zu Avatar 4?

Bislang gibt es noch keinen Trailer, obwohl Avatar 4 bereits zum Teil abgefilmt ist. Zum Vergleich: Der erste Trailer für Avatar: Fire and Ash wurde im Juli 2025 veröffentlicht, also knapp fünf Monate vor Release. Entsprechend brauchen wir mit dem Trailer für Avatar 4 also vermutlich ebenfalls erst 2029 zu rechnen.

Titel: Wie heißt Avatar 4?

Bislang ist der offizielle Name des Films noch nicht bekannt, es kann allerdings sein, dass er Avatar: The Tulkun Rider heißen wird.

Dieser Titel kommt von einer Liste der BBC, die schon 2018 Dokumente mit den Namen der kommenden Avatar-Teile zu sehen bekam. Für den zweiten Teil (The Way of Water) bestätigte sich der Name dann auch, bei Teil 3 wurde er allerdings von Avatar: The Seed Bearer zu Avatar: Fire and Ash geändert.

Der offizielle Titel des dritten Films wurde im August 2024 enthüllt, also knapp anderthalb Jahre vor Release. Sofern der Titel von Avatar 4 sich ebenfalls ändert und an die Namensgebung der beiden Vorgänger hält, könnte er sich um Wind drehen – schließlich wissen wir bereits, dass die Windhändler in den letzten beiden Filmen eine größere Rolle bekommen werden.