Avatar: Wie weit bin ich? Alle Kapitel der Frontiers of Pandora-Kampagne im Überblick

Wie weit ihr in der Story seid, könnt ihr anhand der Kapitel einschätzen.

Avatar: Frontiers of Pandora erzählt eine ganz eigene Geschichte innerhalb des Universums, das James Cameron mit seinen Kinofilmen ins Leben rief. Wie unser Test zeigt, ist die nicht sonderlich spannend, aber zieht uns eben doch durch das Spiel hindurch. Damit ihr auch wisst, wie weit ihr ungefähr seid, haben wir hier alle Hauptmissionen zusammengefasst.

In Frontiers of Pandora gibt es neben den Hauptquests auch Nebenquests- und aktivitäten. Im Quest-Buch innerhalb des Spielmenüs erkennt ihr die für die Hauptmissionen an dem Sarentu-Symbol (links neben dem Quest-Titel), das die Na'vi dieses Clans auch auf der linken Wange tragen.

Spoilerwarnung: Wir verraten euch hier natürlich nichts zur Geschichte, allerdings können die Namen der Quests trotzdem leicht spoilern.

Alle Hauptquests in Avatar FoP

Insgesamt gibt es 31 Hauptquests.

Erwachen Pandora Willkommen im Widerstand Lieder der Ahnen Werdung Der Aranahe-Clan Eywas Segen Der vermisste Jäger Durch die Augen Eywas Vision einer Königin Zu neuen Höhen Die uns den Weg weisen Gegenwehr Der Clan der Wanderer Die gejagten Jäger Die Jagdhütte Die Kluft der Tränen Die Schlacht ruft Vereinte Kräfte Eine Siegesfeier Fluchtplan Verlust und Untergang Der verborgene Clan Schatten der Vergangenheit Ein neuer Plan In den Nebel Enthüllungen Ein aufkommender Sturm Der Druck steigt Die verborgene Schwäche Der letzte Schlag

Avatar bekommt über den Season Pass noch zwei Erweiterungen, die bereits in einem Trailer näher vorgestellt wurden:

Avatar: Frontiers of Pandora ist seit dem 7. Dezember 2023 auf PS5, Xbox Series X/S, PC und Amazon Luna erhältlich. Dank Crossplay und Cross-Progression könnt ihr im 2er-Koop nicht nur plattformübergreifend mit anderen die Story spielen, sondern auch selbst das System wechseln und dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt.