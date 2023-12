Avatar-Spielzeit: So lange seid ihr mit Frontiers of Pandora beschäftigt

Wie viel Spielzeit hat das Avatar-Spiel zu bieten?

Vor allem durch Spiele wie Assassin's Creed Valhalla, The Elder Scrolls 5: Skyrim und Zelda: Breath of the Wild denken wir bei dem Begriff "Open World" neust automatisch an riesige Spielwelten, die entsprechend mit Inhalten gefüllt sind.

Bei Avatar - Frontiers of Pandora kann da schnell der gleiche Eindruck entstehen. Allerdings artet der neue Open World-Titel von Ubisoft und Massive Entertainment nicht ganz so aus, wie die eben genannten Beispiele.

Avatar ist kein Spielzeit-Monster

Bei Avatar - Frontiers of Pandora handelt es sich zwar um ein Open World-Spiel mit vielen Quests und Aktivitäten, die Story an sich ist aber recht schnell durchgespielt.

Selbst wenn ihr jede Nebenaufgabe mitnehmt und jeden Stein umdreht, kratzt es nicht an der 100 Stunden-Marke, wie etwa Assassin's Creed Valhalla. Es lässt sich vom Umfang eher mit den letzten Far Cry-Spielen vergleichen, was gut passt, da das Gameplay ebenfalls ähnlich ausfällt, wie unser Test zeigt:

Damit ihr aber einen besseren Eindruck davon bekommt, wie viel Zeit ihr grob für euren Ausflug nach Pandora einplanen könnt, haben wir unsere eigene Erfahrung mit dem Spiel mit denen anderer verglichen und grobe Richtwerte ermittelt.

Die ungefähren Spielzeiten von Avatar - Frontiers of Pandora:

Spielzeit Kampagne: 20-25 Stunden

20-25 Stunden Spielzeit Kampagne + einige Nebenaufgaben: 30-35 Stunden

30-35 Stunden Spielzeit 100 Prozent: ca. 40 Stunden

Wie lange ihr für Avatar braucht, hängt natürlich nicht nur von den Inhalten ab. Eurer Spielstil entscheidet genauso mit, wie lange ihr braucht. Die RDA-Stützpunkte schleichend zu absolvieren, frisst etwas mehr Zeit, als offensiv reinzustürmen, sofern der Schwierigkeitsgrad nicht zu hoch eingestellt ist. Dieser beeinflusst natürlich ebenfalls die Spieldauer – sowohl für die Kämpfe als auch die Erkundung, da sich beides separat anpassen lässt.

Avatar bekommt durch Erweiterung noch mehr Spielzeit

Die Werte oben sind aber nicht in Stein gemeißelt. In Zukunft wird das Spiel durch zwei Story-DLCs erweitert. Einen Trailer gibt es auch schon dazu:

2:44 Avatar: Frontiers of Pandora zeigt, was euch im Season Pass erwartet

Die erste Erweiterung "The Sky Breaker" soll im Sommer 2024 erscheinen, während wir auf die zweite Erweiterung "Secrets of the Spire" bis Herbst 2024 warten müssen. Beide sind Teil des Season Passes, der in der Gold- und Ultimate Edition bereits enthalten ist.