Wer Back 4 Blood alleine spielt, wird benachteiligt: Entwickler versprechen Besserung

In Back 4 Blood könnt ihr euch ab dem 12. Oktober 2021 auf PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One als Vierer-Squad durch Zombie-Herden schnetzeln. Der Shooter bietet euch alternativ an, alleine in der Solo-Kampagne in den Kampf gegen die Untoten zu ziehen. Allerdings gibt es dabei einige Einschränkungen, die einige Spieler*innen aktuell ziemlich fuchsig machen.

Einschränkungen für Kartensammler

Welche Einschränkungen gibt es? Sobald ihr die Solo-Kampagne startet, erscheint ein Hinweis im Spiel, dass bestimmte Features nicht mehr zugänglich sind. Dazu zählen u. a. die Supply Points, die ihr verdienen könnt, um Karten und kosmetische Gegenstände für den Online-Modus zu kaufen.

Wieso kann ich keine Supply Points verdienen? Im Solo-Modus sind bereits alle Karten freigeschaltet, mit denen im Spielverlauf etwas Abwechslung zustande kommt. Somit ist es im Solo-Modus nicht mehr nötig, die dafür nötigen Supply Points zu sammeln.

Folgende Features könnt ihr im Solo-Modus nicht mehr erleben:

Spielereinladungen

Matchmaking

Sammeln von Supply Points

Aufzeichnung von Statistiken

Sammeln von Fortschritten bei Errungenschaften

Entwicklerteam verspricht Verbesserung

Die Spielerschaft hat daraufhin mit starker Kritik reagiert, da sie für’s Spielen keinerlei Belohnungen erhalten. Doch die Kritik ist anscheinend nicht auf taube Ohren gestoßen. Auf Twitter gelobte das Entwicklerteam von Turtle Rock Studios nämlich Besserung und versprach, über mögliche Wege zur Umsetzung der Lösung für das Problem nachzudenken:

Leider haben die Verantwortlichen nicht verraten, wann ihr mit einer Lösung für das Problem rechnen könnt. Es ist außerdem nicht sicher, dass die versprochenen Änderungen in Zukunft kommen werden. Es könnte sein, dass Turtle Rock Studios schlichtweg keine Lösung für das Problem findet.

Wer sich auf den bevorstehenden Launch vorbereiten will, kann sich den entsprechenden Trailer hier zu Gemüte führen:

Darum geht es in Back 4 Blood

Der Zombie-Shooter Back 4 Blood ist von den Machern von Left 4 Dead und Evolve. Mit bis zu drei Mitspielenden müsst ihr euch durch Zombiehorden kämpfen und von Safehouse zu Safehouse flitzen, um euch in Sicherheit zu bringen. Auf dem Weg sammelt ihr Waffen und Medipacks, um euch gegen die Gegnergruppen behaupten zu können.

Wer den Titel zum Launch erleben möchte, kann auf Xbox One und Xbox Series X/S auf den Xbox Game Pass zurückgreifen. Back 4 Blood erscheint nämlich zum Launch direkt im Game Pass und ist für alle mit entsprechendem Abo somit völlig kostenlos.

