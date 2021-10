Frittierte Hühnchen vs. Zombies: KFC stänkert gegen Back 4 Blood-Entwickler und die schlagen zurück

Frittierte Hühnchen vs. Zombies – Ist das jetzt die neue Plants vs. Zombies-Alternative? Nein, nicht ganz. Es geht hierbei um einen verbalen Schlagabtausch auf Twitter. KFC Gaming hat gegen Back 4 Blood gefeuert. Das hat sich das Entwicklerteam Turtle Rock Studios jedoch nicht gefallen lassen – und ebenso pikant gekontert. Was es mit diesem Wortgefecht auf sich hat, erfahrt ihr hier.

KFC Gaming vs. Turtle Rock Studios

Darum geht es: KFC Gaming ist anscheinend Fan von Left 4 Dead, hat aber so gar nichts für Back 4 Blood übrig. Ein Tweet auf dem offiziellen Twitter-Account lässt da keine Zweifel zu. Über den Titelbildern der beiden Spiele steht:

Jedes Meisterwerk hat seine billige Kopie.

Was ist KFC Gaming? Falls ihr Kentucky Fried Chicken nur als Fast Food-Franchise kennt und euch nun wundert: Das Unternehmen hat im vergangenen Dezember angekündigt, eine 4K/240fps Gaming-Konsole mit Warmhaltevorrichtung für Hähnchen auf den Markt zu bringen.

Wollt ihr wissen, was wir von Back 4 Blood halten? Dann lest unseren Test:

So reagiert das Back 4 Blood-Entwicklerteam: Turtle Rock Studios, die hinter Back 4 Blood stehen, lassen sich die Provokation nicht einfach so gefallen. Kaum verwunderlich: Das Team hat nämlich nicht nur Back 4 Blood entwickelt, sondern auch das erste Left 4 Dead. Die Entwickler*innen haben also Erfahrung mit dem Schießen auf Zombies und feuern auf Twitter verbal gegen KFC Gaming zurück:

11 Kräuter und Gewürze und trotzdem kein Geschmack.

Was bedeutet das? Turtle Rock Studios spielt damit auf die Geschichte des Unternehmens an. Es ist bekannt, dass das geheime Originalrezept des KFC-Gründers Harland D. Sanders "11 Kräuter und Gewürze" enthält.

Während KFC Gaming also den geistigen Nachfolger von Left 4 Dead schlechtmacht, nimmt das Entwicklerteam den Geschmack der KFC-Produkte ins Visier. Wir dürfen gespannt sein, ob sich dieses kuriose Wortgefecht noch weiter fortsetzt.

Was haltet ihr von diesem verbalen Schlagabtausch?