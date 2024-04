"Dachte, das sei ein Screenshot": Alfira-Cosplayerin IST einfach die Bardin

Die Bardin haben nicht nur wir ins Herz geschlossen.

Spätestens seit dem Release im letzten Jahr begeistert Baldur's Gate 3 die Massen. Spieler*innen verlieren sich in der Welt von Faerûn, während das Spiel im realen Leben fleißig die Awards einsammelt.

Ebenfalls in der realen Welt zollen die unterschiedlichsten Personen ihren Tribut zum Spiel. Sei es in der Form von Fanart, Fanfiction, handwerklich gefertigten Accessoires oder eben Cosplay. Die Reddit-Userin „mercurygin_“ bringt dabei nicht nur uns zum Staunen.

Wie aus dem Spiel entsprungen

Hier könnt ihr euch die Bilder anschauen, die „mercurygin_“ auf Reddit teilt:

Beeindruckend, oder? Damit versetzt sie nicht nur uns ins Staunen. „Snosko_“ schreibt, dass sie ernsthaft dachte, dass es sich bei den Bildern um einen Screenshot gehandelt hat. „Warchild_13“ stimmt dem nur zu und schreibt weiter, wie er oder sie erst dachte, dass das erste Foto ein Referenzbild aus dem Spiel sei. Beim Durchscrollen der weiteren Bilder wurde jedoch klar, wie sehr er oder sie sich geirrt hat.

Die Kommentare lassen neben Staunen auch Humor durchscheinen. So laden sie „Alfira“ in deren Gruppe ein, warnen jedoch auch vor dem einen oder anderen Mitglied. Wir wollen es bei dieser Aussage erstmal belassen. Doch auch wir teilen den Wunsch, Alfira auf unsere Abenteuer in der Schwerküste mitzunehmen.

Keine neuen Inhalte mehr von Larian Studios

Aktuell ist nicht nur in den Fan-Communities von Baldur's Gate 3 einiges los. Vor einiger Zeit fand die Game Developers Conference (GDC) statt, in der sich Gründer und CEO von Larian Studios, Swen Vincke, zum Spiel äußerte.

Darunter war auch die traurige News, dass Larian die Marke hinter sich lassen und weder einen vierten Teil noch entsprechende DLCs veröffentlichen wird. An der Stelle heißt es also: Stark bleiben und selbst für mehr Content sorgen, so wie „mercurygin_“!

Was haltet ihr von dem Cosplay? Habt ihr selbst Fan-Content zu Baldur's Gate 3 gefunden, der euch einfach nur in Staunen versetzt hat?