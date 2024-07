Baldur's Gate 3: Künstlerin zeigt fantastisches Alfira-Cosplay und verdammt: Wir wollen sie wirklich als Begleiterin

Alfira aus BG3, auch unter Cosplayern sehr beliebt.

Die äußerst sympathische Tieflings-Bardin Alfira trefft ihr bereits im frühem Spielverlauf von Baldur's Gate 3 und gilt innerhalb der Community als einer der beliebtesten Charaktere. Die Musikerin erfreut sich auch in der Cosplay-Community großer Beliebtheit: Bereits vor einigen Monaten stellen wir euch eine Künstlerin vor, die sich als Bardin zeigte. Nun präsentieren wir euch ein weiteres Cosplay!

Sympathisches Alfira-Cosplay versüßt euren Tag

Das Cosplay, das wir euch heute vorstellen, stammt von Reddit-Userin und Künstlerin "StarlitSpectrum" und erntet viele Upvotes und begeisterte Stimmen in der Kommentarsektion unter entsprechendem Post. "Sieht wirklich fantastisch aus! Wie hast du die Hörner gemacht?", fragt ein User. Die Künstlerin Antwortet daraufhin:

Die Hörner wurden von Etsy in 3D gedruckt. Allerdings funktionierte das 3D-gedruckte Stirnband nicht wirklich gut, also habe ich für mehr Stabilität ein Gummiband hinzugefügt, das unter die Perücke eingesetzt wird.

Viele Fans wünschen sich Alfira übrigens als feste Begleiterin in BG3 – dies ist bislang im Spiel aber leider nicht möglich. Schade, das obere Cosplay erinnert uns einmal mehr daran, wie sympathisch die Bardin ist und wie gerne wir sie im Team hätten, findet ihr nicht auch?

Baldur's Gate 3 erschien ursprünglich Anfang August 2023 für den PC, circa einen Monat später erfolgte der Release auf PlayStation 5. Und seit Dezember 2023 ist das gefeierte Rollenspiel endlich auch für die Xbox Series X/S verfügbar.

BG3 begeistert die RPG-Massen und erntete zum Release reihenweise Topwertungen. Nachmehreren Patches und Hotfixes hat sich die PS5-Fassung des Ausnahme-Titels bei GamePro.de eine verdiente Aufwertung von 5 Punkten verdient und kommt auf eine stolze Testwertung von 97 Punkten.

Und an dieser Stelle ist wie immer unsere liebe GamePro-Community gefragt: Was ist eure Meinung zum Alfira-Cosplay? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!