Baldur's Gate 3 mit deutscher Sprachausgabe: Fan bastelt Mod mit KI-Stimmen und das Ergebnis ist absolut gruselig

Die Sprecher*innen dürften davon ebenso wenig begeistert sein wie es die meisten Fans in den Kommentarspalten sind: So hört sich die Baldur's Gate 3-Mod an, die 12 Figuren deutsche KI-Stimmen verpasst.

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David Molke
05.06.2026 | 17:34 Uhr

Baldurs Gate 3-Charakter Karlach ist sauer und wir können ihr es angesichts dieser KI-Stimmen nicht verdenken. Baldur's Gate 3-Charakter Karlach ist sauer und wir können ihr es angesichts dieser KI-Stimmen nicht verdenken.

Baldur's Gate 3 begeistert dank genialer Freiheit im Gameplay und noch besseren Charakteren. Die funktionieren so gut, weil sie großartig geschrieben wurden und von einem noch besseren Cast gesprochen werden. Eine deutsche Synchro fehlt und diese Mod versucht, das mit KI auszubügeln.

So klingt Baldur's Gate 3 dank Mod auf Deutsch

Am PC habt ihr die Wahl aus unfassbar vielen Mods. Die erlauben es euch, Baldur's Gate 3 nach Herzenslust an eure Vorlieben anzupassen. Ein Fan hat die Untertitel des Spiels beispielsweise durch eine sogenannte KI gejagt, damit man nicht immer so viel lesen muss, wenn man kein Englisch kann.

Video starten 58:05 Nach Baldur's Gate 3: Warum die Zukunft NICHT Dungeons & Dragons gehört (LIVE)

Dass es sich hierbei aber eben nicht um professionelle Sprecher*innen handelt, hört man sofort. Die Betonung wirkt meist sehr seltsam und oft komplett fehl am Platz. Dazu kommt bei vielen Stimmen ein kurioser Akzent, der an US-Amerikaner*innen erinnert, die nicht akzentfrei Deutsch sprechen können.

Als absolute Nothilfe für all jene, die mit der englischen Sprachausgabe und deutschen Untertiteln nicht klarkommen, kann so eine KI-Unterstützung natürlich hilfreich sein. Aber nur, wenn ihr kein Problem damit habt, dass dadurch ein gigantischer Großteil der Atmosphäre flöten geht – und damit, dass hier die Arbeit der Sprecher*innen ungefragt und ohne Bezahlung weiterverwendet wird.

In diesem TikTok-Video könnt ihr euch selbst anhören, wie die deutschsprachigen Stimmen der Mod klingen. Aber sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.

Die meisten Fans hassen die BG3-Mod und/oder lehnen KI ab

In den Kommentaren unter dem Video gibt es zwar durchaus einige Personen, die sich durch die unangenehme Aussprache, und die künstlichen KI-Stimmen, die komplett asynchron zu den Lippenbewegungen ertönen, nicht stören lassen und das Ganze direkt herunterladen wollen.

Das Gros der Kommentare geht allerdings in die entgegengesetzte Richtung:

"Oh no. Es klingt einfach schlimm. Sorry."

"How to make a Quadruple A Game zu einem C Movie"

"Betonung ist vollkommen falsch und es klingt so uncanny."

"100 Mal lieber die sehr gute englische Synchronisation als das."

"Meh, wieso AI. Ich würde es feiern, wenn Leute sich wirklich Mühe gegeben hätten."

"Nee, mit AI klauen geht gar nicht."

Ähnlich sieht das zum Beispiel auch der Astarion-Sprecher Neil Newbon, demzufolge sich KI immer stumpf und nach Müll anhöre. Studios sollten seiner Meinung nach nachträglich dafür zahlen, KI-Zeilen noch einmal einsprechen zu lassen:

"KI klingt einfach nie richtig": Baldur's Gate 3-Star spricht sich klar und deutlich gegen generative KI als Performance-Ersatz aus
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Wenig überraschend entbrennen in der Kommentarspalte auch direkt jede Menge Debatten darüber, ob es überhaupt ethisch und moralisch vertretbar ist, KI zu nutzen. Immerhin wurden hier die Stimmen von Sprecher*innen geklaut und eine Person argumentiert auch damit, dass die Rechenzentren das Trinkwasser verschmutzen würden.

Wie gefällt euch die Mod mit der inoffiziellen Sprachausgabe auf Deutsch?

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Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

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