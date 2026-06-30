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Builders of Baldur’s Gate: Heiß ersehntes Brettspiel ist endlich auch auf Amazon verfügbar

Baldur's Gate dürfte wohl die berühmteste Stadt im ganzen D&D-Kosmos sein und in einem noch recht neuen Brettspiel könnt ihr die Stadt nach euren Vorstellungen erweitern.

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Elias Mohr
30.06.2026 | 18:04 Uhr


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In diesem Brettspiel müsst ihr Baldurs Gate nicht retten, sondern es ausbauen. In diesem Brettspiel müsst ihr Baldurs' Gate nicht retten, sondern es ausbauen.

Egal, ob durch Baldur's Gate 3 oder durch Dungeons & Dragons: Jeder, der auch nur im Ansatz mit den Forgotten Realms vertraut ist, dürfte die Stadt Baldur's Gate kennen. Der Ort ist Dreh- und Angelpunkt vieler Geschichten und das Zuhause vieler berühmter D&D-Charaktere. Im Brettspiel Builders of Baldur's Gate versucht ihr, die Stadt um neue Gebäude zu erweitern und damit euren Einfluss innerhalb der Mauern zu stärken. Seit Kurzem ist der Titel auf auch Amazon verfügbar.

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Baut Baldur's Gate aus und erweitert euren Einfluss

Im Spiel verkörpert jeder eine mächtige Familie innerhalb der Stadt, die versucht, durch neue Bauwerke ihre Macht zu vergrößern. In neun unterschiedlichen Bezirken könnt ihr Gebäude wie Schenken, Marktplätze oder Herrenhäuser errichten. Außerdem müsst ihr euch um die Verteidigung der Stadt kümmern, indem ihr Bergfriede, Türme und Wachtore baut, denn in regelmäßigen Abständen wird Baldur's Gate von Monstern angegriffen, die besiegt werden müssen. Dies kann auch erfordern, dass die eigentlich verfeindeten Spieler:innen zusammenarbeiten müssen, um den Untergang der Stadt zu verhindern. Denn wenn die Stadt fällt, fallen alle mit ihr zusammen.

Video starten 1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Um eure Macht zu festigen, solltet ihr außerdem versuchen, die drei Fraktionen innerhalb der Stadt für eure Sache zu gewinnen: Mit genug Einfluss beim Rat der Vier, der flammenden Faust oder der Diebesgilde lassen sich besonders viele Siegpunkte für den Spielsieg sammeln.

Baut jetzt Baldur's Gate auf dem Spieltisch auf

Gibt's das auch in Deutsch?

Bisher gibt es noch keine Ankündigung einer deutschen Version, wer also Baldur's Gate auf eine völlig neue Art kennenlernen will, muss wohl oder übel zur englischen Sprachausgabe greifen. Dass sich diese aber dennoch lohnt, zeigt bereits ein Blick auf den Autor des Aufbauspiels: Das ist nämlich Matthew Dunstan, den Brettspiel-Kenner vom erfolgreichen Brettspiel Elysium kennen.

Diese Karten zeigen Spezialgebäude, die ihr in den Bezirken bauen könnt. Diese Karten zeigen Spezialgebäude, die ihr in den Bezirken bauen könnt.

Wer kein Problem damit hat, englische Texte zu lesen, der bekommt mit Builders of Baldur's Gate ein interessantes Aufbauspiel geboten, das mehr ist, als nur reiner Lizenz-Sellout.

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